В Губкине откроют футуристичный Дворец бракосочетаний

Управление государственной экспертизы Белгородской области выдало положительное заключение на строительство Дворца бракосочетаний в городе Губкин. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Новое здание ЗАГСа в городе Губкин появится на улице Космонавтов в микрорайоне Журавлики. Архитектурную концепцию выбирали в ходе открытого конкурса. Целью городских властей было создать не только пространство для регистрации брака, но и яркую архитектурно-градостроительную доминанту города. Победителем был признан проект архитектурного бюро Studio-TA. Разновысотное здание необычной футуристичной формы задумано архитекторами как символ созвездия Лебедя. По легенде, эти звезды образуют мост через небесную реку, а поверхность здания таким образом символизирует переход пары в новый этап взаимоотношений.

В соответствии с проектом, который одобрила государственная экспертиза Белгородской области, в двух залах Дворца бракосочетаний вместимостью 40 и 80 человек смогут ежедневно проводить до 30 торжественных регистраций. Внутри двухэтажного здания расположится зона ожидания, комната жениха и невесты. На цокольном этаже разместят фойе, гардероб, а также архив, семейно-консультационный кабинет и иные служебно-административные помещения.

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Проектную документацию подготовило ООО «АСД-ПРОЕКТ».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

Фото - сайт archi.ru

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