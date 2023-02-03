ЕКАТЕРИНБУРГ: Ural Music Night или «Уральская Ночь музыки» объявила прием заявок

Ural Music Night – крупнейший в России музыкальный фестиваль. В 2023 году мы встретимся 23 июня на девятой ежегодной «Уральской Ночи музыки».

Фестиваль пройдет в одну из самых коротких и теплых ночей года и превратит ее в самую музыкальную. В эту ночь Екатеринбург станет одной большой концертной площадкой, где можно встретить как всемирно известных артистов, так и талантливых молодых музыкантов.

Оргкомитет фестиваля приступает к формированию программы и открывает прием заявок для музыкантов . Заполнить анкету можно до 5 марта на сайте. Вы можете быть из любой страны и любого возраста, играть в любом жанре.

Каждую полученную заявку оценят 5 экспертов-представителей музыкальной индустрии. Это организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Эксперты оценят как качество музыкального материала, так и опыт выступлений коллективов. Статус заявки участники смогут отслеживать на сайте.

Организаторы фестиваля стремятся поддерживать молодые и неизвестные широкой аудитории группы, помогают артистам заявить о себе перед всем городом. Напомним, в 2022 году фестиваль посетили более 360 000 зрителей.

23 июня город зазвучит тысячами голосов: на 100 сценах в течение ночи сыграют более 2500 музыкантов со всей страны. Так, в 2022 году на фестивале состоялось почти 18 суток концертов. Рок и хип-хоп, джаз и фанк, поп и метал, клубные хиты и экспериментальная электроника, симфонические оркестры и хоры: на Ural Music Night ждут все жанры. Если и вы хотите стать частью истории столицы Урала, подавайте заявку до 5 марта.

Вход свободный.

Проект проходит при поддержке Губернатора Свердловской области, Администрации города Екатеринбург

Нет лучшей ночи, чтобы полюбить Екатеринбург.

Фото - Елена ЕЛЬЦОВА

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