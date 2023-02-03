Никита Михалков проведёт творческий вечер в Красноярске

2 марта на сцене Малого концертного зала им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии состоится творческий вечер народного артиста РФ Никиты Михалкова «Территория моей любви».

Вечер пройдет в формате открытого и искреннего диалога со зрителем, наполненного смыслом, вдохновением и юмором. Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, о том, какие интересные истории происходили с ним и его коллегами на съемочных площадках и театральной сцене. На встрече будут показаны видеофрагменты из лучших картин режиссера, ставших золотым фондом не только отечественного, но и мирового кинематографа.

В рамках творческого вечера Никита Сергеевич пообщается со зрителями, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только.

Никита Михалков – актер, режиссер, сценарист и продюсер, Герой Труда Российской Федерации, народный артист Российской Федерации, обладатель «Оскара», двух Золотых львов Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестиваля в Каннах и множества других наград, художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, основатель и ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, автор и ведущий программы «БесогонТВ». Режиссер таких культовых фильмов как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Родня», «Сибирский цирюльник», трилогия «Утомленные солнцем», «12» и многих других.

Начало в 19:00.

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