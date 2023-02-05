Девятая симфония Людвига ван Бетховена в «Зарядье»

Недосягаемая вершина и «лебединая песнь», величайший подарок свыше и мистическое произведение, несущее кончину создателю – лишь немногие из эпитетов Девятой симфонии Людвига ван Бетховена в мировой литературе.

5 февраля в 19:00 грандиозное творение родоначальника романтизма прозвучит в исполнении МГАСО в огромном акустическом пространстве Зала Зарядье. За дирижерским пультом – Заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижёр Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, художественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории Феликс Коробов.

Солисты - Елизавета Соина (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Станислав Мостовой (тенор), Александр Суханов (баритон).

В концерте принимает участие Государственный академический русский хор имени А.В.Свешникова.

Все творческие нити от Героической и Пятой, Пасторальной и Седьмой симфоний, оперы «Фиделио» и увертюр сплелись в единой кульминации творчества Бетховена – Девятой симфонии. Композитор осуществил титанический замысел – выразить в звуках вселенскую идею братства и дружбы людей всего мира. В финале симфонии хор и солисты обращаются к человечеству словами из оды Шиллера «К радости»: «Люди – братья меж собой! Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!»

Человек и смысл бытия, победа света и борьба со злом – философские подтексты Девятой симфонии не имеют конца и охватывают широкий круг образов, идей и переживаний. Благодаря Девятой симфонии изменился сам жанр симфонии в целом: в область инструментальной симфонической музыки Бетховен ввел звучание человеческих голосов – открытие, которое позднее использовали композиторы всех эпох.

Замысел использования тексты оды «К радости» Шиллера композитор вынашивал почти 30 лет, хотя тема этого величественного гимна утвердилась только за год до завершения Девятой симфонии.

Друг Бетховена Шиндлер рассказывал, что Бетховен определил окончательную форму вступления после мучительных многолетних поисков.Полностью оглохший композитор вошел в комнату и воскликнул: «Я нашел!». Людвиг показал Шиндлеру набросок, содержащий слова: «Дайте нам спеть песню бессмертного Шиллера!» За это фразой следовала сама мелодия радости. Бетховен пометил: «Вот оно... Теперь найдено... Я сам начну петь «Радость»...».

Тема радости в Девятой симфонии проходит в одиннадцати вариантах, представляющих собой чередование песни, марша и танца в едином ликующем порыве. Радость - то, чего так часто не хватает в нынешнем мире, чистая абсолютная радость воодушевляет слушателей на протяжении вот уже двух столетий.

Девятая симфония Бетховена – одно из самых любимых музыкантами и поклонниками МГАСО произведений: оркестр регулярно исполняет ее с разными дирижерами на протяжении всех 80 лет своего существования.

«Я получаю колоссальное удовольствие от работы с МГАСО - этим очень дорогим для меня коллективом: замечательные музыканты, оркестр в прекрасной форме, любящий музыку и музицировать, живущий очень насыщенной творческой жизнью. Мы достаточно много сотрудничаем, даем много концертов, но вот такое грандиозное событие, каким всегда является исполнение Девятой симфонии Бетховена, открыло в наших отношениях с МГАСО новые грани. Девятая симфония - одно из наиболее значительных произведений классической музыки, одна из «лакмусовых бумажек», которой проверяется состоятельность оркестра, состоятельность дирижера и состоятельность их ансамбля и взаимоотношений. Этот концерт рождается в любви, в удовольствии, мы будем рады поделиться с вами такими важными во все времена словами как "Ода к радости"», – говорит маэстро Феликс Колобов.

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