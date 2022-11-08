Moonberry Jam даст благотворительный концерт в джаз-клубе «Эссе»

12 ноября в 14.00 в культовом московском джаз-клубе «Эссе» состоится концерт джаз-бэнда Moonberry Jam.

Moonberry Jam – джаз-бэнд, рожденный в 2015 году в стенах Центра лечебной педагогики «Особое детство». Центр более 30 лет работает для того, чтобы дети и взрослые с различными особенностями развития (аутизмом, эпилепсией, генетическими синдромами, нарушениями умственного развития, трудностями обучения) могли получить образование и реализовать себя. В ансамбле играют сотрудники и выпускники Центра лечебной педагогики, и сейчас Moonberry Jam функционирует как аккомпанирующий джаз-бэнд и выступает с профессиональными солистами из джазового сообщества.

Участники бэнда регулярно репетируют, оттачивают мастерство, разучивают новые композиции, и на этот раз готовят кроме джазовых стандартов еще и хиты бразильского джаза, так как в качестве солистки на предстоящем концерте к ним присоединится Анна Клесун. Анна выступает в направлении, которое принято называть бразильским джазом, смесь различных ритмов бразильской самбы с красивой сложной гармонией лиричной босса-новы.

Выступления — это ценный опыт социализации для особых музыкантов, входящих в состав коллектива. «Мы видим, что участие в этом проекте действительно нормализует их жизнь, приносит им удовлетворение. Для них наши концерты очень значимы», — говорит руководитель Moonberry Jam Александр Водинский.

Для зрителей посещение мероприятия станет возможностью расширить свои представления о джазе, благотворительности, инклюзии, полюбить коллектив, как исполнителей с хорошим музыкальным вкусом, и зарядиться настроением на весь день! Приходите за теплой и дружеской атмосферой, объединяющей участников коллектива и гостей на выступлениях.

Концерты позволяют собирать средства в поддержку работы Центра лечебной педагогики и дают возможность покупать инструменты, оплачивать видеотрансляции, вести YouTube канал коллектива.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.