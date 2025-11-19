Московские музеи стали лидерами по заявкам на развитие инклюзии

Фонд «Свет» провел итоги всероссийский конкурс «Без исключения», направленного на поддержку развития инклюзии в музеях и создание равные возможности для участия людей с инвалидностью в социокультурной жизни. На поддержку инклюзивных практик Фонд направит 100 млн рублей. Победителями конкурса «Без исключения — 2025» стали 44 музея из 25 регионов.

Среди победителей 7 столичных культурных институций: музеи-заповедники «Московский Кремль», «Остафьево» и «Царицыно», Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей Москвы, Театр кукол имени С. В. Образцова и Дом-музей Марины Цветаевой.

«Мы хотим, чтобы российские музеи стали по-настоящему открытыми для всех. Чтобы понять, с какими трудностями музеи сталкиваются на этом пути, мы вместе с ИКОМ и исследователями IPSOS изучили опыт более 300 музеев и выяснили, что главные проблемы — это нехватка денег, недостаток знаний о том, как общаться с людьми с инвалидностью, и то, что сама идея инклюзии пока не стала для многих музеев чем-то обязательным и постоянным, – говорит учредитель фонда «Свет» Александр Светаков, – Отвечая на эти и другие вызовы, Фонд проводит большую работу по поддержке инклюзивных практик в музеях, важной частью которой является всероссийский конкурс “Без исключения”».

Среди победителей – Театр кукол имени С. В. Образцова с практикой «Открытое пространство», в рамках которой, например, для взрослых с РАС предполагается длительная, полуторагодовая работа для создания полноценного кукольного спектакля, который войдет в репертуар театра. Практика также включает занятия и у взрослых, а также экскурсии по музею, изготовление театральных кукол, актерские тренинги, уроки кукловождения и репетиции с учетом возрастных и других особенностей.

Музей — заповедник «Царицыно» представил практику «Царицыно. Территория новых возможностей». Проект предусматривает тематические профориентационные экскурсии для подростков и молодых взрослых с РАС, три новые адаптированные программы с элементами арт-терапии для незрячих и слабовидящих посетителей в Оранжерейных корпусах, а также тематические прогулки по адаптированному маршруту Большого дворца для людей на колясках.

Музей Москвы планирует адаптировать постоянную экспозицию для групповых посещений незрячих, слабовидящих и посетителей с ментальными особенностями. В основе проекта лежит метод соучастного проектирования: все адаптации будут создаваться в ходе творческой и исследовательской работы непосредственно участниками лаборатории — носителями опыта инвалидности.

«Вокруг Фонда формируется профессиональное сообщество организаций, системно развивающих музейную инклюзию. То, что более половины заявок поступило в номинации «Светлый курс», говорит о готовности музейного сообщества развивать уже существующие инклюзивные практики, а также делиться своим опытом с другими. Для нас важен каждый музей, развивающий инклюзию, поэтому работа Фонда с участниками конкурса, которые не вошли в число победителей, не заканчивается в момент оглашения результатов. Все участники остаются в поле деятельности Фонда и могут консультироваться с экспертами по содержанию практик, участвовать в образовательных мероприятиях и повышать профессиональный уровень», — отмечает Эльвира Гарифулина, генеральный директор фонда «Свет».

90 музеев — государственных и частных, больших и малых, из столицы и регионов — откликнулись на конкурс «Без исключения — 2025». 88 конкурсных заявок прошли валидацию и были допущены к конкурсу в трех номинациях: «СВЕТлый старт», «СВЕТлый курс» и «СВЕТлый опыт».

Лидером по популярности среди музеев стала номинация «Светлый курс» — 47 заявок. В этой категории соревновались музеи, которые уже имеют опыт системной работы с людьми с инвалидностью и теперь хотят вывести свои инклюзивные практики на новый уровень: повысить их результативность и сделать более устойчивыми. Многие из музеев в этой категории планируют в будущем стать стажировочными площадками и делиться своим опытом.

Абсолютным рекордсменом по числу поданных заявок стала Москва — 8 заявок. Также высокую активность показали регионы: на втором месте — Белгородская область с семью заявками. Воронежская и Курганская области, Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ направили по четыре заявки. По три заявки поступило от музеев Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В оценке заявок приняли участие 63 эксперта, в том числе семь экспертов с инвалидностью. В 2025 году на конкурс поступило много сильных заявок, что свидетельствует о растущем интересе музеев к развитию инклюзивных практик.