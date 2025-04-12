В РСПП провели заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере

11 апреля 2025 года в РСПП состоялось заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. Основными темами для обсуждения стали тенденции рынка интернет-рекламы и медиапотребления, ценностные нарративы в рекламе, взаимодействие участников рынка в рамках института социальной рекламы, использование государственного языка в рекламе, рекламные коммуникации и добросовестная конкуренция в социальных сетях.

Президент РСПП Александр Шохин в своём приветственном слове подчеркнул важность развития медиаиндустрии, так как она охватывает все отрасли экономики.

«Медиаиндустрия, и в особенности её цифровая часть, очень динамично меняется. Это направление затрагивает абсолютно все индустрии и рынки, важно и значимо для всех организаций — членов РСПП», — сказал Президент РСПП.

Также Александр Шохин отметил важность взаимодействия бизнеса, государства и медиа в формировании прозрачных правил игры на рынке. Особое внимание в выступлении было уделено задачам, поставленным Президентом РФ в сфере регулирования медиа и поддержки социальной рекламы.

«Эффективность нашего взаимодействия зависит от того, насколько на площадке будут представлены все заинтересованные игроки. Так как прежде, чем предлагать инициативы государству, необходимо достичь компромиссных решений в обществе. Поэтому призываю на заседаниях Комиссии рассматривать ключевые вопросы, которые будут направлены на защиту интересов бизнес-сообщества», — сказал в завершение своего выступления Александр Шохин.

Сопредседатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, заместитель генерального директора ИД «Интерфакс» Владимир Герасимов отметил широту охвата тем, входящих в сферу работы Комиссии, и подчеркнул необходимость учитывать разнообразие интересов участников отрасли: «В последние годы повестка комиссии существенно расширилась — в неё включаются вопросы, связанные как с традиционными СМИ, так и с деятельностью PR-агентств, особенно в сферах, связанных с финансовыми рынками».

Сопредседатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил значимость создания профессиональной площадки для диалога в сфере медиа на базе РСПП, так как информационная повестка динамична и чувствительна к изменениям: «Рынок активно меняется под влиянием технологий и геополитики. Уверен, что у нас никогда не будет проблем с формированием насыщенной и актуальной повестки».

«Рынок интернет-рекламы в России очень динамичный, и продолжает расти. По данным АКАР, общий объем российского рекламного рынка в 2024 достиг отметки 904 млрд руб., что на 24% больше показателей предыдущего года. Поскольку онлайн-реклама охватывает огромное количество пользователей и при этом постоянно меняется под влиянием трендов и технологий, важно регулировать эту сферу на законодательном уровне, в том числе — дорабатывать уже предложенные законопроекты. И, конечно, уделять большое внимание тому, какие смыслы транслируются людям в рекламной коммуникации. Поэтому предлагается в том числе сформировать рабочую группу, которая проанализирует лучшие практики в этой сфере, поможет скоординировать разные рекламные носители и объединить интересы разных игроков рынка: бизнеса, государства, авторов контента и тех, кто его потребляет каждый день — а это все мы», — добавил Алексей Гореславский.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов в начале своего выступления представил ключевые данные по охвату и потреблению цифрового контента в России: «102 миллиона человек в России ежедневно заходят в интернет, проводя в сети в среднем 4 часа 30 минут. Более половины времени пользователи тратят на видео, социальные сети и мессенджеры».

Также вице-президент АКАР отметил растущее влияние маркетплейсов, которые становятся не только площадками для покупок, но и полноценными каналами поиска информации — их ежемесячный охват составляет 79% от всего населения России, а ежедневный — 48%.

В завершение своего выступления Сергей Веселов подчеркнул, что важным трендом сегодня является увеличение регулирования государства в секторе: «Маркировка рекламы, регистрация блогеров, введение 3% сбора и запрет на размещение рекламы на ряде ресурсов – это те условия, в которых бизнесу сегодня необходимо существовать.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «МАЕР ГРУПП» Алексей Ляскало рассказал о разработке Стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием, работа над которым велась по поручению Президента РФ: «Стандарт про то, как эффективно интегрировать в коммерческую рекламу такие общественно-полезные образы, как многодетная семья, уважение к старшим, спорт, здоровый образ жизни и полезные обществу профессии».

Алексей Ляскало также сообщил, что рекламодатели, использующие стандарт, смогут рассчитывать на признание, премии и поддержку со стороны бизнес-сообщества, разделяющего ценностную повестку.

Заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» по социальной рекламе Андрей Воронков рассказал о деятельности Оператора социальной рекламы, функции которого осуществляет ИРИ.

«С 2021 года АНО «ИРИ» является Оператором социальной рекламы и обеспечивает её размещение на крупнейших площадках Рунета. По сути, мы выступаем единым окном для НКО и органов государственной власти для бесплатного продвижения социальных инициатив на интернет-площадках. Сегодня более 200 интернет-ресурсов системно размещают социальную рекламу, предоставляемую Оператором. Такой пул площадок позволяет Оператору обеспечить практически 100% охват всей аудитории Рунета», — рассказал Андрей Воронков. По его словам, с 2021 года реализовано 670 кампаний социальной рекламы суммарным объемом более 67 млрд показов», — рассказал замглавы ИРИ.

«Обратная связь от рекламодателей, которую мы регулярно получаем, свидетельствует о том, что социальная реклама выступает действительно значимым инструментом в информировании населения о деятельности НКО и продвижении их социальных инициатив», — подчеркнул он.

В 2024 году особое внимание Оператор уделил теме семьи и семейных ценностей. По этой тематике реализовано 27 рекламных кампаний суммарным объемом 2,5 млрд показов социальной рекламы. Основная часть кампаний была посвящена темам создания крепкой семьи, популяризации и поддержки родительства, включая многодетность, усыновление. Реализован большой блок кампаний о мерах государственной поддержки семей. Также одной ключевых тематик (1 млрд показов) социальной рекламы стала инклюзия. Это рекламные кампании по изменению отношения к людям с ОВЗ, а также информирование о мерах поддержки людей с инвалидностью.

Кроме того, в 2024 году оператором был впервые реализован новый формат – геореклама. Так, пользователи Яндекс-карт при построении маршрута могли увидеть рекламу точек штабов помощи СВО #Мывместе (84 геоточки в 59 регионах). Для молодежной аудитории также была запущена геореклама молодежных центров (66 точек в 64 регионах).

Ключевые тематики 2025 года: патриотизм (кампании в рамках Года защитника Отечества и Дня Победы), семейные ценности, безопасность (защита населения, и особенно детей, от вербовки в сети и кибермошенничества, информирование об инструментах мошенников), забота о здоровье (диспансеризация, оказание помощи больным, профилактика заболеваний), поддержка людей с инвалидностью, изменение отношения к людям с ОВЗ.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Марина Ким рассказала о разработке законопроекта о русском языке, который направлен на укрепление позиций русского языка в публичной и рекламной среде. Проект предполагает обязательное использование русского языка на всех рекламных носителях, а также перевод иностранных слов, если они не являются общеупотребимыми или зарегистрированными товарными знаками.

«Это не просто формальность — это шаг к оздоровлению информационного пространства, поддержке культурной идентичности, эмоционального единства общества, особенно в условиях внешнего давления», – отметила депутат.

Секретарь рабочей группы по информационному бизнесу и блогосфере при Государственной Думе Российской Федерации Александр Беланов затронул тему регулирования инфобизнеса и блогерской деятельности.

По его словам, в России активно развивается рынок онлайн-школ и инфопродуктов, а значительная часть игроков рынка — блогеры и самозанятые.

«Многие курсы и тренинги приносят миллиардные обороты, однако регулирование этой сферы пока остаётся фрагментарным. При этом отсутствует чёткий правовой статус, нет универсальной модели регулирования. Важно, чтобы честные участники рынка могли работать легально и прозрачно, не опасаясь блокировок или обвинений», — сказал Александр Беланов.

Сооснователь Ассоциации блогерских агентств (АБА) Максим Перлин рассказал о деятельности организации и ключевых принципах саморегулирования инфорынка: «Мы чётко разделяем: есть блогеры как производители контента, и есть те, кто зарабатывает на продаже информационных продуктов. Для нас это принципиально».

Также Максим Перлин добавил, что рынок способен сам брать на себя функции регулирования, в том числе защищать честных игроков. Если блогер нарушает закон или вводит в заблуждение рекламодателя, Ассоциация уведомляет рынок и фиксирует это в открытом реестре.

В завершение своего выступления сооснователь АБА подчеркнул, что недостаток правовой грамотности среди блогеров является большой проблемой: «62% блогеров даже не знали, что вступил в силу закон, ограничивающий рекламу в запрещенных ресурсах. Это не их вина. Просто с ними никто не провёл разъяснительной работы. Мы считаем, что пока рано наказывать — сначала нужно вложиться в системное обучение».

Подводя итог, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский поблагодарил всех за участие и конструктивные предложения в повестку. Итоговые предложения Комиссии РСПП медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере будут направлены в профильные ФОИВы.