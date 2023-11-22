Итоги III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» огласило жюри на итоговой конференции в Москве. Мероприятие прошло при информационной поддержке «Русской Медиагруппы».

На конкурс «Экология – дело каждого» поступило более 80 тысяч заявок, что в 14,5 раз больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов. За три года поступили работы из 70 стран. Гран-при премии удостоен Андрей Филимонов из подмосковного Одинцово за экологический проект «Чистое тепло».

«В этом году премия «Экология – дело каждого» подарила новые имена и новые талантливые проекты в защиту природы. Я искренне признательна ребятам, их родителям, педагогам и наставникам за заботу об экологии и создание проектов, формирующих новую экологическую культуру. Вы помогаете воплотить нашу общую мечту – жить в гармонии с природой, в благополучной и безопасной среде», – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Гран-при Премии завоевал Андрей Филимонов из города Одинцово Московской области за экологический проект «Чистое тепло». Андрей в свои 15 лет – студент МГТУ им. Баумана. Работа юного ученого способствует снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Это инновационная технология, которая позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез-газа. Разработка выполнена под научным руководством инженеров из инновационного центра «Сколково».

Победителями третьего сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети, подростки и взрослые из Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Киргизии, Армении, Боливии, Хорватии, Мексики, Шри-Ланки и России.

«Русская Медиагруппа» поддерживала Премию информационно. Холдинг активно популяризует информацию об экологических проектах среди своей многомиллионной аудитории. «Русская Медиагруппа» стремится формировать у слушателей правильные экологические привычки, сделать так, чтобы как можно больше людей узнало о важных акциях, направленных на защиту окружающей среды.

На награждении лауреатов Премии «Экология – дело каждого» «Русскую Медиагруппу» представили председатель совета директоров Сергей Бунин и управляющий директор Дмитрий Медников.

Они подняли на сцену, чтобы огласить имя победителя в номинации «Эко блогер».

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отметила, что острая конкуренция в этом году была обусловлена не только огромным количеством работ, но и их высоким качеством. На серьезном профессиональном уровне были созданы творческие проекты, которые охватили все сферы искусства – живопись, хореографию, поэзию, театр, музыку.

Все победители, призеры и лауреаты – обладатели спецпризов третьего сезона премии «Экология – дело каждого» получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в российские вузы.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.