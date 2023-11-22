Интервидение, война культур и рудимент евроцентризма: Ольга Любимова обсудила актуальную повестку международного сотрудничества

На площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур состоялась встреча министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с главами официальных делегаций. В ней приняли участие представители около 40 стран, в том числе стран СНГ, БРИКС, ШОС.

Центральной темой встречи стал культурный суверенитет как основа государственной идентичности. Участники рассказали о принципах и приоритетах национальной политики в сфере культуры, поделились оценками текущей ситуации в этой области, а также отметили значимость роли русской культуры в мировом контексте. Также на встрече была представлена инициатива о проведении ежегодного музыкального конкурса «Интервидение».

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, открывая встречу, отметила, что Россия всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских отношений с соседями и партнерами:

«Многонациональная культура России открыта для всего мира. Уверена, что наша встреча станет еще одним шагом на пути построения пространства равноправного сотрудничества, созидания и процветаний культур».

Кроме того, в рамках встречи с главами делегаций Ольга Борисовна отметила, что в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире Россия выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества — создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение».

Концепцию ежегодного песенного конкурса «Интервидение» участникам встречи представил продюсер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст:

«Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый музыкальный, точнее песенный, конкурс под рабочим названием "Интервидение". В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Россия предлагает присоединиться к этой инициативе и другим странам. Это песенный конкурс, который будет судить национальное жюри. Он будет иметь постоянно действующий оргкомитет, который определит правила».

Заместитель Председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в своем выступлении акцентировал внимание на таком явлении, как война культур, которая сегодня приобрела новые формы:

«Она происходит не только на уровне стран, но и внутри каждой отдельной нации. Глобализация и интернет сделали культурный обмен более доступным, но в то же время они создают риск утраты национально идентичности и самобытности. Кыргызстан с его богатым и уникальным культурным наследием всегда выступал за сохранение и развитие своей культуры и идентичности. Мы уважаем культурное разнообразие и стремимся к диалогу культур, но при этом решительно выступаем против исключения, забвения уникальных традиций. Культурный суверенитет — это не только право, но и ответственность каждой нации. Сохранение наследия и развитие самобытности ‒ ключ к устойчивому развитию и миру».

Также он подчеркнул, что Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности. Спикер выразил уверенность, что «близорукая политика cancel culture обречена на провал, потому как является рудиментом евроцентризма, высокомерной попыткой диктовать моду всему миру». В заключение он отметил, что культурный суверенитет не должен становиться причиной конфликтов и разногласий, а напротив, должен служить основой для взаимопонимания и сотрудничества между народами и странами».

Схожую позицию высказал и заместитель министра культуры Кубы Фернандо Леон Хакомино.

«Мы отвергаем "культуру отмены" против российской культуры и благодарим ваш народ за его наследие. Если мы хотим усилить роль культуры во имя мира, мы должны отойти от навязывания. Уже 70 лет Куба страдает от блокады: финансовой, экономической, которая была навязана Соединенными Штатами, и все это из-за желания идти своим путем, чтобы достичь развития. Мы пропагандируем культуру мира и не пытаемся осуществлять гегемонические поползновения».

Участники встречи подчеркнули значимость Форума объединенных культур как эффективной площадки для обмена мнениями, постановки новых задач и поиска совместных решений на новые вызовы времени. «Форум с момента своего начала постоянно растет в своем влиянии и превратился в очень важное событие в мире», — отметил заместитель Министра культуры и туризма Китая Ван Сюйдун. Он также поделился мнением, что проведение в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая придаст новый импульс сотрудничеству в этой сфере и развитию двусторонних отношений.

«Я убежден, что масштаб и заявленная планка форума не только объединит всех нас с нашим уникальным наследием и самобытностью, но и создаст прецедент мировой платформы, где суверенитет культур соединяется в единое поле создания без границ», — подытожил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян.

Фото – Россия. Санкт-Петербург. Участники встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур в Главном штабе Эрмитажа. Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС