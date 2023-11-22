Подведены итоги VIII Международного гуманитарного педагогического форума «Живая классика»

Фонд «Живая классика» подвел итоги работы VIII Международного гуманитарного педагогического форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие посетили педагоги и учителя дополнительного образования, библиотекари, кураторы одноименного международного чтецкого конкурса «Живая классика», деятели искусства и психологи из 11 стран мира и более, чем 55 регионов России.

Форум ежегодно организовывает и проводит фонд «Живая классика», который ставит своей задачей развитие творческих способностей у детей и школьников – носителей русского языка – во всем мире. В этом году по итогам работы были отмечены и награждены специальными дипломами российские и зарубежные учителя. Ими стали:

Билалова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы, тьютор ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», преподаватель литературы Центра развития талантов «Альтаир», региональный куратор конкурса «Живая классика» (республика Дагестан).

Пайер Ольга Климова, педагог-организатор ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им.Ю.А.Гагарина», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Калужская область).

Киямов Тимур Мансурович, педагог-организатор отдела координации и проведения мероприятий, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Свердловская область).

Фалалеева Виктория Витальевна, главный специалист отдела детского творчества и дополнительного образования Калининградского областного института развития образования, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Калининградская область).

Молчанова Вероника Юрьевна, заместитель директора ГОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Тульская область)

Павлова Александра Дмитриевна, специалист по реализации проектов, отдел образовательных проектов РМЦ ПК, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Приморский край).

Михайлова Инна Кронитовна, старший методист ГАУ ДО РБ «РЦХТТ "Созвездие"», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Республика Бурятия)

Татьяна Масхелин, учитель русского языка и литературы (Бельгия).

Наталья Эренфельд, учитель русского языка и литературы (Австралия).

VIII Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» открыл актер Сергей Селин, который сыграл лейтенанта Дукалеса в сериале «Улица разбитых фонарей». Он напомнил участникам форума о важности сохранения российской традиций преподавания и приобщения молодежи к чтению литературы.

«Дети сейчас не хотят читать. Но я считаю важным направлять и всячески мотивировать, чтобы школьники формировали привычку. Когда мы учим их читать вслух, я с ними не занимаюсь интонацией, а только объясняю суть и смыл, заложенный в тексте. Важно объяснить не «как», а «о чем». Тогда и декламация будет правильной», – сказал Сергей Селин в своем вступительном слове.

В этом году главная тема звучала так: «Многообразие-общность-коммуникация». В программу были включены интерактивные элементы, участники обсуждали цели и препятствия на пути их достижения и делились лучшими практиками. В течение четырёх дней педагоги активно работали в командах, выступали с лекциями, посещали стратегические сессии и мастер-классы. Спикерами стали специалисты в области детского и юношеского чтения – президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, генеральный директор института стратегического лидерства, игропрактик Дмитрий Волохов, детский писатель, директор по развитию детского издательства «Настя и Никита» Хельга Патаки, методолог образовательных и развивающих программ Ольга Петрушина и многие другие.

«В этом году международный педагогический форум «Живая классика» проходил в совершенно новом формате. Он состоял не только из выступлений спикеров, то также был наполнен интерактивными сессиями, где участники могли найти что-то новое и интересное для себя. Тема поиска новых смыслов – была также в фокусе внимания на протяжении всех четырех дней работы. Мы надеемся, что результаты не заставят себя долго ждать», – поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.