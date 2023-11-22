Подведены итоги VIII Международного гуманитарного педагогического форума «Живая классика»

Фонд «Живая классика» подвел итоги работы VIII Международного гуманитарного педагогического форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие посетили педагоги и учителя дополнительного образования, библиотекари, кураторы одноименного международного чтецкого конкурса «Живая классика», деятели искусства и психологи из 11 стран мира и более, чем 55 регионов России.
Форум ежегодно организовывает и проводит фонд «Живая классика», который ставит своей задачей развитие творческих способностей у детей и школьников – носителей русского языка – во всем мире. В этом году по итогам работы были отмечены и награждены специальными дипломами российские и зарубежные учителя. Ими стали:
- Билалова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы, тьютор ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», преподаватель литературы Центра развития талантов «Альтаир», региональный куратор конкурса «Живая классика» (республика Дагестан).
- Пайер Ольга Климова, педагог-организатор ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им.Ю.А.Гагарина», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Калужская область).
- Киямов Тимур Мансурович, педагог-организатор отдела координации и проведения мероприятий, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Свердловская область).
- Фалалеева Виктория Витальевна, главный специалист отдела детского творчества и дополнительного образования Калининградского областного института развития образования, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Калининградская область).
- Молчанова Вероника Юрьевна, заместитель директора ГОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Тульская область)
- Павлова Александра Дмитриевна, специалист по реализации проектов, отдел образовательных проектов РМЦ ПК, региональный куратор конкурса «Живая классика» (Приморский край).
- Михайлова Инна Кронитовна, старший методист ГАУ ДО РБ «РЦХТТ "Созвездие"», региональный куратор конкурса «Живая классика» (Республика Бурятия)
- Татьяна Масхелин, учитель русского языка и литературы (Бельгия).
- Наталья Эренфельд, учитель русского языка и литературы (Австралия).
VIII Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» открыл актер Сергей Селин, который сыграл лейтенанта Дукалеса в сериале «Улица разбитых фонарей». Он напомнил участникам форума о важности сохранения российской традиций преподавания и приобщения молодежи к чтению литературы.
«Дети сейчас не хотят читать. Но я считаю важным направлять и всячески мотивировать, чтобы школьники формировали привычку. Когда мы учим их читать вслух, я с ними не занимаюсь интонацией, а только объясняю суть и смыл, заложенный в тексте. Важно объяснить не «как», а «о чем». Тогда и декламация будет правильной», – сказал Сергей Селин в своем вступительном слове.
В этом году главная тема звучала так: «Многообразие-общность-коммуникация». В программу были включены интерактивные элементы, участники обсуждали цели и препятствия на пути их достижения и делились лучшими практиками. В течение четырёх дней педагоги активно работали в командах, выступали с лекциями, посещали стратегические сессии и мастер-классы. Спикерами стали специалисты в области детского и юношеского чтения – президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, генеральный директор института стратегического лидерства, игропрактик Дмитрий Волохов, детский писатель, директор по развитию детского издательства «Настя и Никита» Хельга Патаки, методолог образовательных и развивающих программ Ольга Петрушина и многие другие.
«В этом году международный педагогический форум «Живая классика» проходил в совершенно новом формате. Он состоял не только из выступлений спикеров, то также был наполнен интерактивными сессиями, где участники могли найти что-то новое и интересное для себя. Тема поиска новых смыслов – была также в фокусе внимания на протяжении всех четырех дней работы. Мы надеемся, что результаты не заставят себя долго ждать», – поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
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