Экшн-триллер Антона Мусса «На ощупь» эксклюзивно представлен в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере экшн-триллера «На ощупь» Антона Мусса, дебют выпускника киношколы Сарика Андреасяна. Мусс снял историю о затворнике Викторе, потерявшем зрение из-за несчастного случая на охоте. Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Владислав Ценёв и Михаил Горевой. Кино о выживании будет уже доступно подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Когда-то Виктор был влиятельным судьей, но после каких-то событий оставил пост и переехал жить в лес. Он поссорился с сыном и почти ни с кем не общается, его навещает только старый друг. Покой Виктора нарушает только медведь, которого никак не получается убить — капканы его не берут.

Однажды мужчина с псом буднично отправляется на охоту, но натыкается на своего «противника». В схватке собака сбегает, патрон взрывается в стволе и ослепляет Виктора, остающегося один на один с дикой природой. Теперь ему нужно как-то выбраться из знакомого леса и побороть внутренних демонов. Слепота и тотальное одиночество заставляют героя Дмитрия Нагиева заглянуть внутрь себя и понять человека, от которого он сбежал.

Режиссер и сценарист проекта — дебютант Антон Мусс, выпускник киношколы Сарика Андреасяна. При работе над фильмом автор вдохновлялся известными произведениями на тему выживания: «Изгоем» Роберта Земекиса, «Погребенным заживо» Родриго Кортеса и «127 часами» Дэнни Бойла.

Все трюки в фильме выполнял сам Дмитрий Нагиев: падал со скал и деревьев, плавал в ледяной воде, боролся с медведем. Его решили не заменять 3D-технологиями, партнером Нагиева по сцене стал дрессированный мишка по кличке Том. Съемки проходили в Московской и Тверской области летом 2022 года.

Производством картины занималась «Кинокомпания братьев Андреасян», они же выступили главными продюсерами ленты. Оператор — Анатолий Симченко («Ресторан по понятиям»), композитор — Марк Дорбский («Колл-центр»).

Роли исполнили: Дмитрий Нагиев («Папы»), Владислав Ценёв («Конец света»), Михаил Горевой («Жизнь по вызову»), Михаил Евланов («Сердце пармы») и Дарья Войновская («Девушки с Макаровым»).

Фильм эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

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