В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г.Н. Данелии, режиссёр-документалист и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Андрея Герасимова) Алёна Полунина рассказала о начале пути в профессии режиссёра, а также поделилась мнением о том, может ли документальное кино быть массовым.

«Нет ничего лучше, чем взяться за профессию каким-то практическим образом. Я начала снимать абсолютно интуитивно, абсолютно ничего не понимая в профессии, потому что времени было мало, а то, что произносилось в качестве теории мастерами – звучало умозрительно, ведь пока ты не попробуешь − ты не поймёшь, как это на самом деле. Режиссура это в принципе профессия, которая изучается только практическим способом, набивая шишки», − отметила Алёна Полунина.

«Документальное кино, каким бы прогрессивным оно не было, является продуктом для очень небольшой и чаще всего интеллигентной прослойки. Я могу это объяснить тем, что документальное кино не носит в себе развлекательный характер. Сделать развлекательный документальный фильм – крайне сложно. Я сама почти никогда не смотрю документальное кино в свободное время, предпочитая ему например какую-то хорошую драму того же Скорсезе. В основном, документальные фильмы я смотрю на фестивалях или если это премьеры моих талантливых друзей. Среднестатистический работающий человек не будет смотреть такие фильмы, потому что он всё это знает. Скорее всего, он предпочтёт что-то другое. Тем не менее, существует прослойка людей, которые готовы смотреть долгие сложные некоммерческие документальные фильмы. Я восхищаюсь этими зрителями и каждый раз, когда появляется попытки широкой прокатки документалитстики, то я это только приветствую», − поделилась режиссёр.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.