Эксклюзивная телеверсия спектакля по рассказам И.А. Бунина была представлена Мелиховским театром

Театр «Чеховская студия» Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» 27 марта, во Всемирный день театра, по поручению Министерства культуры Московской области приготовил подарок всем любителям театрального искусства. В этот день на YouTube-канале театра «Чеховская студия» показали спектакль «Аллеи любви, или Последний пароход» по рассказам И.А. Бунина. Режиссер – Евгений Пеккер, художник-постановщик – заслуженный художник РФ Иван Миляев.
Аллеи любви... Любви внезапной, неуловимой и непобедимой, дарующей нам бессмертие. Случайны ли встречи на этих аллеях или судьба направляет нас? Как спастись, когда рушится твой мир, и меняются эпохи?
Театр «Чеховская студия» был создан 15 лет назад. Это единственный в нашей стране профессиональный театр, действующий на базе музея. «Чеховская студия» совместно с музеем осуществляет множество театральных проектов на территории усадьбы: open-air и классические постановки, музейно-театральные проекты, Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В репертуаре театра постановки по произведениям А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.С. Пушкина, Л.Н. Андреева, А.В. Вампилова, С.Д. Довлатова.
Спектакль создан в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.