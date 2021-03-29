Эксклюзивная телеверсия спектакля по рассказам И.А. Бунина была представлена Мелиховским театром

Театр «Чехов­ская сту­дия» Госу­дар­ствен­но­го лите­ра­тур­но-мемо­ри­аль­но­го музея-запо­вед­ни­ка А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во» 27 мар­та, во Все­мир­ный день теат­ра, по пору­че­нию Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти при­го­то­вил пода­рок всем люби­те­лям теат­раль­но­го искус­ства. В этот день на YouTube-кана­ле теат­ра «Чехов­ская сту­дия» пока­за­ли спек­такль «Аллеи люб­ви, или Послед­ний паро­ход» по рас­ска­зам И.А. Буни­на. Режис­сер – Евге­ний Пек­кер, худож­ник-поста­нов­щик – заслу­жен­ный худож­ник РФ Иван Миляев.

Аллеи люб­ви... Люб­ви вне­зап­ной, неуло­ви­мой и непо­бе­ди­мой, дару­ю­щей нам бес­смер­тие. Слу­чай­ны ли встре­чи на этих алле­ях или судь­ба направ­ля­ет нас? Как спа­стись, когда рушит­ся твой мир, и меня­ют­ся эпохи?

Театр «Чехов­ская сту­дия» был создан 15 лет назад. Это един­ствен­ный в нашей стране про­фес­си­о­наль­ный театр, дей­ству­ю­щий на базе музея. «Чехов­ская сту­дия» сов­мест­но с музе­ем осу­ществ­ля­ет мно­же­ство теат­раль­ных про­ек­тов на тер­ри­то­рии усадь­бы: open-air и клас­си­че­ские поста­нов­ки, музей­но-теат­раль­ные про­ек­ты, Меж­ду­на­род­ный теат­раль­ный фести­валь «Мели­хов­ская вес­на». В репер­ту­а­ре теат­ра поста­нов­ки по про­из­ве­де­ни­ям А.П. Чехо­ва, И.А. Буни­на, А.С. Пуш­ки­на, Л.Н. Андре­ева, А.В. Вам­пи­ло­ва, С.Д. Довлатова.

Спек­такль создан в рам­ках гран­та Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции для под­держ­ки твор­че­ских про­ек­тов обще­на­ци­о­наль­но­го зна­че­ния в обла­сти куль­ту­ры и искусства.

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