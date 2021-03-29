«Личный день театра» Дмитрия Певцова прошел 27 марта во МХАТ им. М. Горького

«Лич­ный день теат­ра» — неслу­чай­ное назва­ние, имен­но в День теат­ра Дмит­рий Пев­цов пер­вые вышел на сце­ну Теат­ра на Таган­ке. Путь в актер­ство был непро­стым – после шко­лы Пев­цов посту­пал в педа­го­ги­че­ский, но поступ­ле­ние сорва­лось, и целый год он рабо­тал фре­зе­ров­щи­ком на заво­де. По биле­ту, выдан­но­му проф­ко­мом, попал на спек­такль по рас­ска­зам Васи­лия Шук­ши­на и поду­мал, поче­му бы и ему не попро­бо­вать стать арти­стом. Посту­пил в ГИТИС. И вот…

- Таган­ка. 36 лет. Сроч­ный ввод в спек­такль «На Дне» — я Вась­ка Пепел в спек­так­ле бли­ста­тель­но­го Ана­то­лия Эфро­са. Сего­дня нашел фото­гра­фию с Ива­ном Борт­ни­ком с того спек­так­ля, выло­жил в инста­грам, — гово­рит Дмит­рий Пев­цов. — Кста­ти, в День теат­ра мы тра­ди­ци­он­но запус­ка­ем флеш­моб #моя­пер­ва­я­роль­в­те­ат­ре, кото­рый объ­явил @fond_artist. Мы хотим выра­зить при­зна­тель­ность арти­стам стар­ше­го поко­ле­ния, нашим учи­те­лям, кото­рые ста­ли для нас образ­цом и при­ме­ром в про­фес­сии. Дол­гие годы они радо­ва­ли пуб­ли­ку и отда­ва­ли себя люби­мо­му делу, слы­ша­ли ова­ции, а сей­час забы­ты, мно­гим из них непро­сто, и наша под­держ­ка — это бла­го­дар­ность и апло­дис­мен­ты этим вели­ким людям! Выкла­ды­ва­ем фото­гра­фию сво­е­го пер­во­го выхо­да на сце­ну или люби­мой ран­ней роли, мож­но так­же отпра­вить смс на номер 3434 со сло­вом БРАВО и любой сум­мой или через сайт www.fond-artist.ru. Труд акте­ра, все­гда гово­рю – это очень тяже­лый и физи­че­ски, и пси­хо­ло­ги­че­ски вид дея­тель­но­сти, при­чем ты нико­гда не можешь быть уве­рен, что при всех потра­чен­ных уси­ли­ях тебя заме­тят, отме­тят. Евге­ний Лео­нов когда-то гово­рил: «Хоти­те быть арти­стом? А пред­ставь­те, что вы выучи­лись и уеха­ли в самый малень­кий горо­док, в самый малень­кий театр и всю жизнь игра­е­те «кушать пода­но». Теперь хоти­те стать акте­ром? Тогда пробуйте!»

Теперь в семье Пев­цо­ва двое Народ­ных арти­стов, с женой Оль­гой Дроз­до­вой они вско­ре отме­тят 30 лет зна­ком­ства, сын Ели­сей учит­ся в кадет­ском учи­ли­ще, и ему тоже при­хо­дят пред­ло­же­ния сни­мать­ся в кино, а сами акте­ры пре­по­да­ют в Инсти­ту­те совре­мен­но­го искус­ства и счи­та­ют это нуж­ным и чест­ным тру­дом. Пре­по­да­ва­ние – важ­ная часть жиз­ни Пев­цо­ва. Недав­но про­шла пре­мье­ра сту­ден­че­ско­го спек­так­ля «Недо­те­пы» в поста­нов­ке Оль­ги Дроз­до­вой, где он игра­ет в эпи­зо­де роль Аст­ро­ва. В рабо­те со сту­ден­та­ми посто­ян­но воз­ни­ка­ет тема совре­мен­но­го состо­я­ния искус­ства, идо­ло­по­клон­ни­че­ства перед соври­ском*, утра­ты чув­ства пре­крас­но­го и нравственного.

- 30 лет назад мы не заме­ти­ли, как после раз­ру­ше­ния «желез­но­го зана­ве­са» к нам вме­сте со сво­бо­дой хлы­ну­ла вся грязь. А сво­бо­да при отсут­ствии таких поня­тий как стыд, совесть, нрав­ствен­ность – это беда. И мы сей­час пожи­на­ем пло­ды такой ситу­а­ции. Пора заду­мать­ся о том, поче­му бла­го­да­ря таким шоу и гад­же­там мы теря­ем наших детей, теря­ем моло­дежь и начать это менять на госу­дар­ствен­ном уровне, — отме­тил Певцов.

Недав­няя ситу­а­ция, когда вышед­ший из тюрь­мы ско­пин­ский маньяк ста­но­вит­ся геро­ем шоу и эфи­ров, лишь под­твер­жда­ет сло­ва Пев­цо­ва: «В 1990‑е до нас добра­лись мета­ста­зы запад­ной «сек­су­аль­ной рево­лю­ции». Теперь у нас секс стал физ­куль­ту­рой, видом отды­ха и пово­дом для раз­ви­тия секс-инду­стрии. Подоб­ные пере­да­чи есть почти на всех феде­раль­ных кана­лах. Но они все-таки госу­дар­ствен­ные, не част­ные, мне кажет­ся, что госу­дар­ство долж­но обра­тить на это при­сталь­ное вни­ма­ние. Эти пере­да­чи ниче­го, кро­ме низ­мен­ных стра­стей, празд­но­го любо­пыт­ства и лож­но­го само­мне­ния, людям не дают: ни добра, ни люб­ви, ни радо­сти, ни надеж­ды, ни полез­ной инфор­ма­ции. Ниче­го, кро­ме деби­ли­за­ции моз­гов и раз­ру­ше­ния Богом дан­ной чело­ве­че­ской души. Мало того, начи­ная с 1990‑х, это уже про­ник­ло в кино и на теат­раль­ные сце­ны, на вер­ни­са­жи и в лите­ра­ту­ру. И мне кажет­ся, нам нуж­на твор­че­ская, нрав­ствен­ная цензура!

По откли­кам гостей встре­чи, они узна­ли совсем дру­го­го Пев­цо­ва – не того, сце­ни­че­ско­го и кинош­но­го, а насто­я­ще­го, искрен­не­го. Мы реши­ли пого­во­рить и с гостя­ми твор­че­ской встречи.

Еле­на Пан­те­ле­е­ва, руко­во­ди­тель семей­но­го ансам­бля народ­ной пес­ни «Раз­до­лье» в Алту­фье­во:

«Мы смог­ли уви­деть Дмит­рия Пев­цо­ва вне роли, а таким, каков он есть. Мне очень понра­ви­лась его откры­тость и чув­ство юмо­ра. И очень точ­но он ска­зал, что надо детей спа­сать, воз­вра­щать их к живо­му обще­нию от обще­ния с гад­же­та­ми, и полу­чать радость от обще­ния друг с другом».

Оль­га Воло­ши­на, руко­во­ди­тель теат­раль­ной сту­дии «Золо­тая мас­ка» в Север­ном Мед­вед­ко­во: «Неве­ро­ят­но про­стым чело­ве­ком ока­зал­ся Дмит­рий Пев­цов. Инте­рес­ным и содер­жа­тель­ным собе­сед­ни­ком, откры­тым в обще­нии. Для меня откро­ве­ни­ем ста­ло, что он глу­бо­ко веру­ет и эта вера искрен­няя. Вид­но, как теп­ло он отно­сит­ся к сво­ей семье, даже о жене сво­ей он рас­ска­зы­вал так, слов­но толь­ко в нее влю­бил­ся, хотя вме­сте они уже 30 лет. Мно­го важ­но­го ска­за­но было о под­рас­та­ю­щем поколении».

Гали­на Бес­па­ло­ва, руко­во­ди­тель Реги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции семей, име­ю­щих детей-инва­ли­дов «Свет­ля­чок» в Северном:

«Я узна­ла, что он одно­люб и семья для него крайне важ­на. Важ­ное мне­ние про­зву­ча­ло, что любая про­фес­сия это боль­шой труд. Я, как мама две­на­дца­ти детей, тоже пере­жи­ваю за души дет­ские, за то, что боль­ше им инте­рес­ны гад­же­ты, чем чело­ве­че­ское обще­ние. Это про­бле­ма, в этом мы с Пев­цо­вым созвучны».

Мария Сави­на, пре­по­да­ва­тель Дет­ской музы­каль­ной шко­лы искусств им. Калин­ни­ко­ва в Лианозово:

«Ред­ко ожи­да­ешь услы­шать от акте­ра искрен­ние мыс­ли о духов­ном све­те, боже­ствен­ной помо­щи. Обыч­но это люди доволь­но цинич­ные, а мы уви­де­ли откры­то­го чело­ве­ка, глу­бо­ко духов­но­го. И важ­но для меня было услы­шать, что актер­ство это труд, хочет­ся пере­дать такое пони­ма­ние совре­мен­ным детям, что искус­ство это не фальшь и день­ги, а это труд души».

Не зря деви­зом сего­дняш­ней встре­чи ста­ли сло­ва Певцова:

«ТЕАТР — излу­ча­ет доб­ро, свет, радость, дает надеж­ду, веру и любовь... Театр — уни­ка­лен сам по себе. Его не могут заме­нить или вытес­нить ни кино, ни теле­ви­де­ние, ни интер­нет. Театр — искус­ство момен­та, ибо нет и не будет при­бо­ров, кото­рые могут «зафик­си­ро­вать» и сто­про­цент­но вос­про­из­ве­сти какой-либо спек­такль. Это и чудо и, одно­вре­мен­но, беда теат­ра. Театр вечен и, при этом, неуло­вим. Да здрав­ству­ет Его Вели­че­ство Театр»!

«Дмит­рий — уди­ви­тель­ный при­мер насто­я­ще­го теат­раль­но­го слу­же­ния. Он гово­рит, что театр его инте­ре­су­ет боль­ше, чем кино, и он искре­нен в этом. Он лег­ко и есте­ствен­но при­зна­ет­ся в том, что он слу­жит теат­ру, а не обслу­жи­ва­ет свои лич­ные амби­ции. Я ему верю и счаст­лив с ним рабо­тать» — про­дол­жил Эду­ард Боя­ков, худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель МХАТ им. М. Горького.

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* Совриск – совре­мен­ное искусство.

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