«Личный день театра» Дмитрия Певцова прошел 27 марта во МХАТ им. М. Горького

«Личный день театра» — неслучайное название, именно в День театра Дмитрий Певцов первые вышел на сцену Театра на Таганке. Путь в актерство был непростым – после школы Певцов поступал в педагогический, но поступление сорвалось, и целый год он работал фрезеровщиком на заводе. По билету, выданному профкомом, попал на спектакль по рассказам Василия Шукшина и подумал, почему бы и ему не попробовать стать артистом. Поступил в ГИТИС. И вот…
- Таганка. 36 лет. Срочный ввод в спектакль «На Дне» — я Васька Пепел в спектакле блистательного Анатолия Эфроса. Сегодня нашел фотографию с Иваном Бортником с того спектакля, выложил в инстаграм, — говорит Дмитрий Певцов. — Кстати, в День театра мы традиционно запускаем флешмоб #мояперваярольвтеатре, который объявил @fond_artist. Мы хотим выразить признательность артистам старшего поколения, нашим учителям, которые стали для нас образцом и примером в профессии. Долгие годы они радовали публику и отдавали себя любимому делу, слышали овации, а сейчас забыты, многим из них непросто, и наша поддержка — это благодарность и аплодисменты этим великим людям! Выкладываем фотографию своего первого выхода на сцену или любимой ранней роли, можно также отправить смс на номер 3434 со словом БРАВО и любой суммой или через сайт www.fond-artist.ru. Труд актера, всегда говорю – это очень тяжелый и физически, и психологически вид деятельности, причем ты никогда не можешь быть уверен, что при всех потраченных усилиях тебя заметят, отметят. Евгений Леонов когда-то говорил: «Хотите быть артистом? А представьте, что вы выучились и уехали в самый маленький городок, в самый маленький театр и всю жизнь играете «кушать подано». Теперь хотите стать актером? Тогда пробуйте!»
Теперь в семье Певцова двое Народных артистов, с женой Ольгой Дроздовой они вскоре отметят 30 лет знакомства, сын Елисей учится в кадетском училище, и ему тоже приходят предложения сниматься в кино, а сами актеры преподают в Институте современного искусства и считают это нужным и честным трудом. Преподавание – важная часть жизни Певцова. Недавно прошла премьера студенческого спектакля «Недотепы» в постановке Ольги Дроздовой, где он играет в эпизоде роль Астрова. В работе со студентами постоянно возникает тема современного состояния искусства, идолопоклонничества перед совриском*, утраты чувства прекрасного и нравственного.
- 30 лет назад мы не заметили, как после разрушения «железного занавеса» к нам вместе со свободой хлынула вся грязь. А свобода при отсутствии таких понятий как стыд, совесть, нравственность – это беда. И мы сейчас пожинаем плоды такой ситуации. Пора задуматься о том, почему благодаря таким шоу и гаджетам мы теряем наших детей, теряем молодежь и начать это менять на государственном уровне, — отметил Певцов.
Недавняя ситуация, когда вышедший из тюрьмы скопинский маньяк становится героем шоу и эфиров, лишь подтверждает слова Певцова: «В 1990‑е до нас добрались метастазы западной «сексуальной революции». Теперь у нас секс стал физкультурой, видом отдыха и поводом для развития секс-индустрии. Подобные передачи есть почти на всех федеральных каналах. Но они все-таки государственные, не частные, мне кажется, что государство должно обратить на это пристальное внимание. Эти передачи ничего, кроме низменных страстей, праздного любопытства и ложного самомнения, людям не дают: ни добра, ни любви, ни радости, ни надежды, ни полезной информации. Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души. Мало того, начиная с 1990‑х, это уже проникло в кино и на театральные сцены, на вернисажи и в литературу. И мне кажется, нам нужна творческая, нравственная цензура!
По откликам гостей встречи, они узнали совсем другого Певцова – не того, сценического и киношного, а настоящего, искреннего. Мы решили поговорить и с гостями творческой встречи.
Елена Пантелеева, руководитель семейного ансамбля народной песни «Раздолье» в Алтуфьево:
«Мы смогли увидеть Дмитрия Певцова вне роли, а таким, каков он есть. Мне очень понравилась его открытость и чувство юмора. И очень точно он сказал, что надо детей спасать, возвращать их к живому общению от общения с гаджетами, и получать радость от общения друг с другом».
Ольга Волошина, руководитель театральной студии «Золотая маска» в Северном Медведково: «Невероятно простым человеком оказался Дмитрий Певцов. Интересным и содержательным собеседником, открытым в общении. Для меня откровением стало, что он глубоко верует и эта вера искренняя. Видно, как тепло он относится к своей семье, даже о жене своей он рассказывал так, словно только в нее влюбился, хотя вместе они уже 30 лет. Много важного сказано было о подрастающем поколении».
Галина Беспалова, руководитель Региональной общественной организации семей, имеющих детей-инвалидов «Светлячок» в Северном:
«Я узнала, что он однолюб и семья для него крайне важна. Важное мнение прозвучало, что любая профессия это большой труд. Я, как мама двенадцати детей, тоже переживаю за души детские, за то, что больше им интересны гаджеты, чем человеческое общение. Это проблема, в этом мы с Певцовым созвучны».
Мария Савина, преподаватель Детской музыкальной школы искусств им. Калинникова в Лианозово:
«Редко ожидаешь услышать от актера искренние мысли о духовном свете, божественной помощи. Обычно это люди довольно циничные, а мы увидели открытого человека, глубоко духовного. И важно для меня было услышать, что актерство это труд, хочется передать такое понимание современным детям, что искусство это не фальшь и деньги, а это труд души».
Не зря девизом сегодняшней встречи стали слова Певцова:
«ТЕАТР — излучает добро, свет, радость, дает надежду, веру и любовь... Театр — уникален сам по себе. Его не могут заменить или вытеснить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Театр — искусство момента, ибо нет и не будет приборов, которые могут «зафиксировать» и стопроцентно воспроизвести какой-либо спектакль. Это и чудо и, одновременно, беда театра. Театр вечен и, при этом, неуловим. Да здравствует Его Величество Театр»!
«Дмитрий — удивительный пример настоящего театрального служения. Он говорит, что театр его интересует больше, чем кино, и он искренен в этом. Он легко и естественно признается в том, что он служит театру, а не обслуживает свои личные амбиции. Я ему верю и счастлив с ним работать» — продолжил Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.
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* Совриск – современное искусство.