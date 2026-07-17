Экспедиция в Кабардино-Балкарию: как снимают комедию о семье и дружбе

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko запустили производство 16-серийной комедии «Всё, что было в горах» (хронометраж каждой серии — 24 минуты). Съёмочная группа выехала в Кабардино-Балкарию, в сельское поселение Эльбрус, где и проходят натурные съёмки. За производство отвечают компании Norm Production и ComEx.

В центре сюжета — четверо друзей детства (Степан Девонин, Антон Богданов, Константин Крюков, Егор Корешков), которые решают сбежать от домашних забот в горный лагерь, где когда‑то началась их дружба. План проваливается: вслед за ними приезжают жёны и дети, и герои снова оказываются в кругу тех же бытовых проблем, от которых хотели укрыться. Четыре совершенно разные семьи селятся по соседству и быстро превращаются в одну большую «безумную семейку» — каждый день приносит новые комедийные столкновения, а горный пейзаж подкидывает романтику, приключения и неожиданные испытания.

Кроме главных звёзд, в проекте заняты Ефим Шифрин, Анна Глаубэ, Дарья Отрошко, Ксения Теплова, Александра Велескевич, Людмила Артемьева, Оливия Минц, Стефания Аренина, Ростислав Харин, Всеволод Макаров, Екатерина Шмакова, Павел Левкин, Сергей Волков, Дмитрий Варшавский и ещё более десятка актёров.

Режиссёрское кресло занял Леонид Тележинский, операторскую группу возглавляет Дмитрий Трифонов, художник-постановщик — Светлана Климова. Креативные продюсеры — Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Эмиль Аскеров и Сергей Нежданов.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов пояснил, что выбор Приэльбрусья не случаен: канал намерен расширять географию съёмок и использовать локации с сильной визуальной фактурой, которые редко появляются на экране. По его словам, конкурентоспособность российских сериалов строится не только на сценариях, но и на визуальном языке — и зритель это оценит.

Сами креативные продюсеры признались, что идея родилась из личных детских воспоминаний о лагере: именно эта общая ностальгическая точка объединяет многих. Взрослые герои возвращаются в мир, по которому до сих пор скучают, а истории во многом списаны с реальных ситуаций. При этом создателям важно было показать современным детям, каким было детство без интернета и гаджетов.

Антон Богданов, играющий заводилу Бориса, рассказал, что его персонаж — самый непоседливый и предприимчивый, при этом единственный отец двоих детей, что делает его олицетворением обычной счастливой семьи. Актёр, давний фанат гор, признался, что чувствует себя в Приэльбрусье абсолютно счастливым, а зрители, по его мнению, узнают себя в разных героях и семьях. Особо он отметил невероятную картинку — настолько живописную, что порой кажется, будто съёмки идут на фоне хромакея.

Егор Корешков, исполнитель роли Тихона, охарактеризовал своего героя как самого странного и одухотворённого в компании: тот в любой бытовой ситуации ищет высший смысл — чакры, баланс природы, энергию места. На фоне остальных он не переводит всё в шутку, сохраняет наивность и доброту, пытаясь гармонизировать хаос. Корешков отметил, что в горах нельзя спрятаться за актёрской техникой — погода, высота и усталость работают вместе с тобой, и экспедиция сама начинает напоминать историю сериала: возникает ощущение лагеря и общей памяти. По его мнению, комедия, приключения, друзья детства и семейные конфликты переплетаются с возвращением в место, где когда-то были счастливы, — и в этом зрители легко узнают себя и своих друзей.