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Регионы России

Мелодрама о несбывшейся мечте: в Костроме начались съёмки сериала «Следы на песке»

By: T1

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Фото телеканала «Россия»

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Регионы России

Мелодрама о несбывшейся мечте: в Костроме начались съёмки сериала «Следы на песке»

В Костроме стартовало производство многосерийной мелодрамы «Следы на песке»...

В Костроме стартовало производство многосерийной мелодрамы «Следы на песке» режиссёра Константина Шатова. Главные роли исполнили Анастасия Куимова, Александр Ратников, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ульяна Куликова, Артём Данилов и другие. Онлайн-премьера пройдёт на медиаплатформе СМОТРИМ, телевизионный показ — в эфире канала «Россия».

В центре сюжета — Марина Гречишина (Куимова), у которой есть всё: загородный дом, муж-бизнесмен Алексей (Ратников) и двое детей. Однако за внешним благополучием скрываются одиночество, семейные ссоры и давняя мечта стать архитектором. Алексей всё больше отдаляется от жены, ввязываясь в сомнительные сделки с партнёром Кулаковым (Вержбицкий). Дочь-подросток Алёна (Куликова) бунтует, младший сын Вадик (Данилов) замыкается. Всё меняется после отпуска в Сочи, где Марина встречает хоккейного тренера Дмитрия Александрова (Новин).

Съёмки проходят в трёх локациях — Москве, Костроме и Сочи. Режиссёр Константин Шатов признался, что Кострому выбрали не случайно: здесь удачно сочетаются историческая застройка и современные микрорайоны, а волжские пейзажи и уютные улицы органично вписываются в атмосферу истории. Для каждой роли просмотрели десятки кандидатов, многие актёры заняты в проекте впервые. В массовых сценах участвуют костромские артисты. Шатов подчеркнул, что в сериале нет однозначно положительных или отрицательных персонажей — у каждого своя правда и свои причины поступать так или иначе.

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