ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Московская неделя моды

С 20 по 26 июня в столице пройдет первая Московская неделя моды. Приуроченные к ней тематические программы подготовили учреждения культуры города — парки, музеи, выставочные залы, библиотеки и сеть кинотеатров «Москино».

«В России большое количество талантливых дизайнеров. В столице впервые проводится модное событие такого масштаба — Московскую неделю моды смогут посетить десятки тысяч гостей. Те, кто не сможет приехать в столицу в эти дни, получат возможность увидеть показы в онлайн-режиме на официальном сайте», — отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

К прямой трансляции показов присоединяется и СМИ АртМосковия. Подробное расписание показов Московской недели моды можно узнать по ссылке.

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