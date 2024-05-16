«Я заставила себя не испытывать чувство голода»: Анастасия Волочкова рассказала о своём детстве

Её отец – Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису – хотел, чтобы дочь пошла по его стопам и стала теннисисткой. Однако сама Анастасия Волочкова мечтала совсем о другом. «Я в 5 лет получила свою цель в жизни, когда посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. После спектакля я заявила маме, что буду выдающейся балериной. Не знаю, стала ли выдающейся, но балериной стала», – рассказала знаменитость на программе «Вкусно с Анфисой Чеховой». Это проект на ТВ-3, в рамках которого звёзды готовят любимые блюда из детства и заодно делятся с ведущей Анфисой Чеховой своими историями из далёкого прошлого.

Однако добиться желаемого Анастасии оказалось совсем непросто. «Когда я пришла в балетное училище в 9 лет, я грезила этой мечтой. И была уверена, что сейчас меня научат, я буду танцевать, и всё будет круто, а оказалось-то, что данных нет. Для того чтобы быть балериной, недостаточно быть милым ребёнком», – объяснила звезда.

Ради результата много лет пришлось усердно работать. День Волочковой строился так: с 8:30 до 19:00 она была в балетном училище, а затем дополнительно занималась дома с репетитором. Кроме того, будущая артистка приучила себя к строгости. «Я любила поесть, – вспоминает она. – Обожала мамины пельмени, помогала их ей готовить. Любила тортики. Но понимала, что балерина должна быть худенькая и стройная. И я заставила себя не испытывать чувство голода».

Позже привычка к аскезе пригодилась: на заре карьеры Анастасия с семьёй была вынуждена ютиться в коммуналке. «Там было три комнаты, в одной из которых жили мы. Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка», – описывает Волочкова тот период.

А чуть позже в жизни девушки случилась первая любовь, которая сильно подпортила отношения с близкими. «Мне было 19. Избранником стал Фарух Рузиматов, звезда балета, мировая, – говорит балерина. – И моя мама вставала в дверях и не пускала меня на свидания. Она говорила: «Ты сначала должна стать профессиональной балериной, самодостаточной женщиной, независимым человеком. Быть такой, что кто бы тебе ни составил партию, ты никогда бы не была при ком-то». В итоге так и получилось. Но тогда я отодвигала маму и шла на свидание».