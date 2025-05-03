Выставка «Между Парижем и Москвой. Александра Кольцова-Бычкова и Сергей Кольцов» открылась в Музее Москвы

Музей Москвы открыл долгожданную выставку «Между Парижем и Москвой» — продолжение масштабного проекта 2024 года «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х». Одной из героинь прошлой. экспозиции была Александра Кольцова-Бычкова — художница, покорившая современных зрителей своими мерцающими текстильными панно и виртуозными вышивками. Ее творчество было представлено в зале «Художница и муза» — Кольцова-Бычкова также была женой известного советского скульптора Сергея Кольцова.

В основе выставки лежат две ретроспективы, две творческие линии, которые постоянно пересекаются и, наоборот, расходятся. Зритель сможет познакомиться с деятельностью каждого из героев по отдельности и в то же время увидеть их точки соприкосновения. Современники не воспринимали семейную пару как творческий тандем, и совместных проектов у них не было. Однако взглянув на творчество обоих, можно уследить визуальные пересечения и смысловые связи — как художники они формировались совместно.

«Впервые показать творчество художницы Александры Кольцовой-Бычковой я решилась на «Москвичке». Тогда публика была очарована работами художницы. Появилась масса вопросов: как можно было скрыть это имя, как они оказались в Париже? В контексте той экспозиции невозможно было ответить на все это. К тому же, этих художников как будто отделяют друг от друга, а мне было важно их объединить и показать, что на самом деле они пара, которая создавала свою интимную камерную историю и пыталась вместе найти ответы на вопросы модернизма», — рассказала Ксения Гусева, куратор выставки «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов».

Также выставка раскрывает и сюжеты о взаимодействии художников с Москвой. Например, как Александра Кольцова-Бычкова боролась с безработицей, обучая подростков вышиванию, и как Кольцов участвовал в реставрации Большого театра после Великой Отечественной войны, предложив авторскую вариацию фигур муз, украшавших фасад здания.

«Выставка «Между Парижем и Москвой» продолжает ряд наших проектов, основанных на масштабных исследованиях и представляющих уникальный материал, с которым долгие десятилетия широкая публика была незнакома. Это история о творчестве, любви и жизни уникальной семейной пары, Александры Кольцовой-Бычковой и Сергея Кольцова, и первая совместная выставка их работ», — отметила Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.

Творческое наследие супругов, разбросанное буквально по всей стране, наконец удалось собрать в одном пространстве. На выставке представили монументальные текстильные панно, живопись, скульптуру, графику, предметы дизайна, которые были собраны из более чем 20 столичных и региональных музеев, а также из частных коллекций, в том числе семьи художников. А дополнили историю семейной пары множество фотографий, а также письма, которыми они обменивались в периоды разлуки.

«Мне очень понравилось. Вы знаете, у выставки очень камерный ритм, в котором есть место, где можно продышаться и в то же время сфокусироваться на очень сложных, насыщенных шпалерных экспозиционных полотнах. Понравилось, что с учетом отсутствия сложных декоративных приемов было очень уютно. За счет света, за счет арочного анфиладного прохода каждый зал все больше и больше обволакивает тебя контекстуальным смыслом», — архитектор Сергей Мешалкин.

«Нам очень понравилось! Меня впечатлило панно из частной коллекции Стеллы Аминовой. Мы (с Викторией) сошлись во мнениях. Все молодцы, на самом деле, очень красиво! Хочется ходить и разглядывать!» — поделился продюсер Евгений Заболотный и Виктория (спутница).

Гостями вернисажа стали основательница Alina Pinsky Gallery Алина Пинская, блогер и соосновательница телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр, наследники семьи Кольцовой-Бычковой и Кольцова Зуевские, стилист и телеведущий Николай Овечкин, блогер и актриса Виктория Чуманова (Чума Вечеринка), основательница онлайн-проекта «Соловей» и экс-главред Tatler и Vogue Ксения Соловьева, продюсер и куратор Александр Астахов, фешн-дизайнер Алиса Рубан, блогер Виктория Шелягова, продюсер Евгений Заболотный, директор по стратегическим проектам и коммуникациям группы компаний Mercury Елена Окутина, светский обозреватель Евгения Милова, эксперт моды Марина Барыкина, художник Роман Ермаков, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Татьяна Буцкая, архитектор Сергей Мешалкин, пиар-директор холдинга Pinsky&Co. Елена Пинская, владелица Vikiland Виктория Манасир, режиссер Савва Савельев, журналист Иляна Эрднеева, диджей Марк Щедрин, куратор профиля «Мода» Школы дизайна ВШЭ Екатерина Павелко, арт-деятель Максим Александер и другие.