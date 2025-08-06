Экспозицию «Путь к Победе» посетили свыше 55 тысяч человек

Более 55 тысяч человек познакомились с новой масштабной экспозицией Музея Победы «Путь к Победе». Мультимедийное пространство открыли 5 мая 2025 года, и оно вызвало огромный интерес у москвичей и гостей столицы. Чтобы дать всем желающим возможность больше узнать о доблести и мужестве солдат и офицеров Красной Армии, в рамках празднования 80-летия Великой Победы, музей на Поклонной горе принял решение сделать бесплатными до конца года все экскурсионные программы по новой экспозиции. Всего же за три месяца ее работы уже было проведено почти 2 тысячи экскурсий.

«В год 80-летия Победы экспозиция стала настоящим подарком для всех, кто любит и ценит историю Отечества», — подчеркнули в Музее Победы.

В новом музейном пространстве, на площади почти 4,5 тысячи кв. метров, представлена настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу 1940-х годов. Так, уникальный комплекс «оживших диорам» переносят гостей в дни ключевых сражений Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Перед каждым батальным полотном, созданным мастерами Студии военных художников имени М.Б. Грекова, на специальном экране разворачивается динамичное действо. Благодаря 5-6-минутным фильмам события, изображенные известными художниками-баталистами, оживают. Зрители видят сцены боев, звуки сражений, слышат голоса красноармейцев. Это не просто исторический экскурс, а возможность эмоционально прочувствовать события прошлого. Поэтому, когда фильмы-реконструкции заканчиваются и экраны раздвигаются, легендарные художественные полотна наполняются новым смыслом. Кроме того, для «эффекта погружения» каждая из шести диорам дополнена исторически достоверными декорациями – это воссозданная подмосковная деревня с полуразрушенной церковью и заснеженные улицы Ленинграда, легендарный дом Павлова и блиндаж на Прохоровском поле, переправа на Днепре и здание кафе в Берлине.

Частью новой экспозиции также стал интерактивный комплекс «Реликвии Победы», который реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь представлены около 200 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также коллекций столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь. Среди них — томик Пушкина, пробитый немецким осколком и спасший жизнь будущему ученому Андрею Тимофееву, сабля, с которой сражался на фронте командир Первого эскадрона тувинских добровольцев, входившего в состав Красной Армии, Тулуш Балданович Кечил-оол, гимнастерка и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной, которая на протяжении трех лет под мужским именем сражалась на фронте, а о том, что она – женщина, однополчане узнали только в феврале 1945 года.

Благодаря технологии смарт-стекло реликвии буквально оживают, представляя карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге. Таким образом, перед глазами посетителей экспозиции раскрываются судьбы бойцов, и из этих судеб складывается картина массового героизма. Также среди реликвий — «Дерево Флёрова», фрагмент осины, в которую вонзился кусок от установки «Катюша», и 2,5-метровая фарфоровая ваза, подарок Иосифу Сталину на первую годовщину Великой Победы.

Всего в реализации грандиозного проекта приняли участие около 100 музеев – участников Международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, которые передали для экспонирования музейные предметы.

Важной частью нового музейного проекта стала и Цифровая информационная библиотека. В современных мультимедийных комплексах представлены десятки тысяч биографий героев, подробная информация о 50 стратегических операциях, более 20 тысяч листов архивных документов, 1246 сводок Совинформбюро и Генерального штаба Красной Армии. Богатейшее собрание материалов дает более полное и объемное представление о войне.