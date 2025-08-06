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ДомойМоскваВыставку-ретроспективу Владимира Андреенкова представили в Москве

Выставку-ретроспективу Владимира Андреенкова представили в Москве

editor
By editor
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Владимир Андреенков. Трансформация. 1965 год. 88x64 см
Владимир Андреенков. Трансформация. 1965 год. 88x64 см

В Музее нонконформизма / Галерее Нади Брыкиной представили выставку-ретроспективу Владимира Андреенкова, приуроченную к 95-летию художника. В экспозицию вошло около ста произведений мастера, большая часть из которых впервые выставляется в Москве публично.

Взору зрителя открываются яркие произведения этого русского художника-шестидесятника, включая и ранние оригинальные «Трансформации», и впечатляющую коллекцию «Знаков», родившуюся в последующие два десятилетия, и богатые ритмы «Созвучий» 1990-х, и последние живописные полотна мастера.

Многие живописные работы Владимира Андреенкова можно без преувеличения назвать «цветомузыкальными». Художник задает мелодию и ритм, объединяющие композицию и цветовое решение, поэтому, если замысел воплощен успешно, картина начинает «звучать». Высокая нота, олицетворяющая решительность, бескомпромиссность и ясность, сменяется другим настроением, вызывающим в душе мастера букет сложных созвучий, где преобладают приятные бархатистые мотивы и умиротворенность.

Во всех работах художника чувствуется рука великого мастера: идея задумана и блестяще реализована. Глубочайшее уважение вызывает и его преданность своим идеалам, убеждениям и тенденциям, искренняя верность конструктивизму.

Произведения Владимира Андреенкова находятся в собраниях более десяти музеев, в том числе Государственной Третьяковской галерее и Государственного Русского музея.

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