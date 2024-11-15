Экстремальные приключения Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова в новом трейлере комедии «Братья»

Кинокомпания ТЕМП и ГПМ РТВ совместно с «Берг Саунд» представили трейлер приключенческой комедии «Братья». За создание фильма отвечала команда продюсеров: Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Евгений Мишиев и Аркадий Водахов. Режиссером картины выступил Марк Горобец. Дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Экстравагантный экранный тандем комедии составили король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и популярный комик Денис Дорохов, сыграв в картине родных братьев. Также в фильме появятся Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко, Михаил Богдасаров, Эвклид Кюрдзидис, Кристина Строителева (Вайнас), Жаргал Бадмацыренов и многие другие.

Исполнитель одной из главных ролей Денис Дорохов поделился, что благодаря этому проекту приобрел невероятный опыт: «Весь съемочный процесс очень затягивает. Иногда, останавливаясь на секунду, просто не верю, что все это происходило со мной — джунгли, скалы, новый брат. В общем, зарядился на долгое время!»

Филипп Киркоров также впервые появится на экране в главной роли. Вспоминая опыт съемок, артист признается: «Для меня это был самый безумный и экстремальный проект за всю карьеру. Я испытал такой спектр эмоций, что даже сложно обернуть все пережитое в слова. Совсем скоро вы сможете увидеть это своими глазами. И поверьте, вы будете сражены наповал масштабом этой картины».

По словам продюсера комедии Тимура Вайнштейна, самое главное в кино — это оригинальность идеи и актерский состав: «В “Братьях” мы создали не только уникальный сюжет, но и одну из самых ярких пар отечественного кинематографа. Филипп Киркоров и Денис Дорохов — это максимально неожиданное сочетание. И на съемках, и в кадре у нас случилась невероятная атмосфера».

В центре сюжета картины — Славик (Денис Дорохов), простой сочинский парень, дамский угодник, который живет настоящим и не задумывается о завтрашнем дне. В один момент его жизнь меняется на 180 градусов: мужчина узнает о страшном диагнозе. Для излечения ему необходим родственник-донор, и, неожиданно для него самого, им оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик пытается всеми способами добиться личной встречи с братом, в результате чего герои попадают в невероятный водоворот событий, полный внезапных и экстремальных приключений: выживание в лесу, а также среди скал и болот и даже неожиданная встреча с племенем туземцев, которое возглавил могущественный вождь в исполнении Михаила Багдасарова.

География съемок растянулась от столицы до юга страны. Приключения героев разворачиваются на фоне живописных пейзажей труднодоступных уголков Краснодарского края. Сочетание колорита Черноморского побережья и искрометного юмора позволят зрителям испытать весь спектр эмоций.

«Наша команда создает качественные и уникальные картины. С каждым разом они становятся масштабнее и привлекают все большую аудиторию. Сочетание идеи, команды и каста гарантирует успех этого проекта. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш фильм стал настоящим аттракционом для наших зрителей», — рассказывает продюсер картины Михаил Погосов.