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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Керем Бюрсин сыграл роль в турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»

editor
By editor
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холоп - великолепный век - сериал
Сцена из сериала «Холоп. Великолепный век». Фото © телеканал «Россия»

Керем Бюрсин, известный российскому зрителю по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», исполнил роль Мете — избалованного сына богача, живущего в роскоши и избегающего ответственности.

«По структуре наш фильм — это, можно сказать, шекспировская пьеса «Укрощение строптивой». Но самое интересное, что история происходит в наше время, когда мы так сосредоточены на себе. Характер моего персонажа во многом является отражением этого: у Мете много денег и привилегий, и он использует их, не сдерживаясь.

Очень часто комедии базируются на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но, я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому», – рассказал актёр Керем Бюрсин.

Турецкая версия самой кассовой российской комедии также обратится к проблеме социального неравенства и расскажет еще об одном перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, богатого наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Режиссер Онур Унлю мастерски объединил драму и юмор, создав уникальный взгляд на османское прошлое и настоящее.

«История нашего фильма таит в себе нечто очень заманчивое для режиссера: что произойдет, если современного избалованного молодого человека внезапно перенести на 500 лет назад? Мы постарались сделать эту идею интересной для зрителя, и, по-моему, нам это удалось. Актеры проделали отличную работу, а техническая команда воплотила все на высочайшем уровне. В итоге у нас получился увлекательный и захватывающий фильм, который будет интересен всей семье», – поделился режиссёр Онур Унлю.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. А участие в проекте Керема Бюрсина, звезды турецкого кинематографа, на мой взгляд, говорит о том, что создатели видят большой потенциал в этой истории как на локальном рынке, так и в России», – прокомментировал режиссер фильмов «Холоп» и «Холоп 2» Клим Шипенко.

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