Одна авария. Две семьи: Елизавета Боярская в первом тизере остросюжетной драмы «Опасная близость»

Завершились съемки оригинального сериала START «Опасная близость» — остросюжетной драмы с Елизаветой Боярской, Артемом Быстровым, Леонидом Бичевиным, Софьей Лебедевой, Артуром Бесчастным и Тамирланом Джангазиевым. Проект от продюсеров «Жить жизнь» и режиссера «Бывших» и «Открытого брака» Ивана Китаева расскажет историю, где одна авария перевернет жизни сразу нескольких семей и заставит увидеть, что измена порой ранит сильнее потери. Представляем первый тизер проекта.

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Для новой роли актриса Елизавета Боярская смотрела многочасовые видео пластических операций, разговаривала с практикующими врачами и отрабатывала хирургические навыки на специальном силиконовом тренажере. Также актриса освоила игру в большой теннис и сменила длинные локоны на короткую стрижку.

«Мне хотелось отойти от привычного образа к чему-то принципиально другому, чтобы внешний образ гармонировал с внутренним миром моей героини. Она, безусловно, очень сильная женщина, но эта сила во многом привита ее отцом: нужно быть всегда первой, побеждать, иметь лучшего мужа, лучшую дочь и лучшую жизнь. Анна сама не заметила, как превратила свою жизнь в механизм, в котором нет чего-то живого, трепетного, теплого. С таким человеком очень непросто жить рядом, всегда нужно, что называется, соответствовать. И вот в один момент она теряет контроль над своей жизнью, и очень интересно наблюдать за тем, как она с этим справляется. Или не справляется, потому что, может быть, она не такая сильная, как привыкла о себе думать», — рассказывает Елизавета Боярская.

Экранного супруга Елизаветы Боярской сыграл Артур Бесчастный, который, готовясь к роли пластического хирурга, посещал художественные галереи.

«Я стал практически завсегдатаем Третьяковки, и знаете почему? Потому что хирург должен быть насмотренным. Так что я выбрал лучший способ изучения женской анатомии, — улыбается актер. — Если серьезно, то я изучил много теории по видам пластических операций: маммопластика, фейслифтинг, абдоминопластика и другие. А еще мы с режиссером тщательно разбирали и персонажа, и проект. Потому что в них есть многослойность, это история про любовь, прощение, работу над собой, про попытку простить или как-то принять предательство близкого человека и двигаться дальше».

Роль следователя, которому предстоит распутать и причины катастрофы, и ее последствия, досталась Артему Быстрову — сейчас актера можно увидеть на START в криминальной драме «Лихие».

«Проект “Опасная близость” в большей степени интересен мне темой столкновения реального мира, реальных законов и правил игры с частной историей, человеческой, которая требует от тебя нарушения социальных правил. Хочется показать своего героя неоднозначным, чтобы в начале зрителя тошнило от меня, а потом бы он любил бы меня больше всех», — говорит актер.