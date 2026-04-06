1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Завершились съемки второго сезона сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

олдскул 2 - съемочная группа
Фото: START/PREMIER

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о завершении съемок второго сезона сериала «Олдскул». В продолжении истории про «олдскульную математичку» из советского детства к своим ролям вернулись: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина, Антон Соломатин и другие.

Первый сезон «Олдскула» стал одним из самых популярных комедийных сериалов 2025 года*. Режиссер-постановщик Александр Жигалкин признается, что не испытывает давления от больших ожиданий поклонников и критиков: «У всей команды завышенные требования прежде всего только к себе, к своей работе. Вне зависимости от популярности для меня каждый проект, под которым стоит моя фамилия, — это невероятная ответственность перед зрителем, и надо все делать на 200%. Я всегда ставлю высокую планку и стараюсь ей соответствовать. Надеюсь, это получается».

Во втором сезоне Мария Павловна (Мария Аронова) пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор (Павел Савинков) переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи (Надежда Жарычева) и Бояна (Дэниел Барнс) обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид (Ефим Шифрин) и преподаватель Юлия (Елизавета Воронова).

