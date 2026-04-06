Завершились съемки второго сезона сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о завершении съемок второго сезона сериала «Олдскул». В продолжении истории про «олдскульную математичку» из советского детства к своим ролям вернулись: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина, Антон Соломатин и другие.

Первый сезон «Олдскула» стал одним из самых популярных комедийных сериалов 2025 года*. Режиссер-постановщик Александр Жигалкин признается, что не испытывает давления от больших ожиданий поклонников и критиков: «У всей команды завышенные требования прежде всего только к себе, к своей работе. Вне зависимости от популярности для меня каждый проект, под которым стоит моя фамилия, — это невероятная ответственность перед зрителем, и надо все делать на 200%. Я всегда ставлю высокую планку и стараюсь ей соответствовать. Надеюсь, это получается».

Во втором сезоне Мария Павловна (Мария Аронова) пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор (Павел Савинков) переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи (Надежда Жарычева) и Бояна (Дэниел Барнс) обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид (Ефим Шифрин) и преподаватель Юлия (Елизавета Воронова).