«Эквус» относится к тем редким спектаклям, которые можно пересматривать бесконечно и каждый раз открывать для себя нечто новое.

Яркий, глубокий, сложный спектакль, погружающий зрителя в глубины своего подсознания, где абсолютно каждый находит что-то свое, очень личное, порой болезненное. Спектакль, способный заменить поход к психотерапевту, ведь на протяжении всего представления зритель переживает сложнейшую жизненную ситуацию вместе с артистами, ищет выход и самое главное находит его… Зачастую такая «театральная терапия» оказывается гораздо более действенной, чем поход к самому именитому специалисту, ведь увидеть проблему со стороны зрителя, попытаться понять мотивы всех участников конфликта и потом перенести на свою собственную жизнь гораздо легче чем часами копаться в себе, когда эмоции накрывают с головой.

Спектакль раскрывает дуальный мир гениального детского психиатра, который много лет успешно лечит детей, загоняя их в рамки общепринятой «нормальности» и при этом испытывающего глубочайший личностный конфликт, который никак не сочетается с профессией «мозгоправа» и мир подростка, находящегося в процессе становления личности, лишенного религии и по этой причине поклоняющегося своему собственному Богу в образе Лошади. На втором плане мы можем наблюдать трагедию родителей, по сути хороших праведных людей, посвятивших свою жизнь семье и сыну, которые отчаянно ищут причину произошедшего в собственной семье и не могут ее обнаружить.

Спектакль сочетает в себе каноны психологического и игрового театра, которые все время сменяют друга-друга, за счет чего происходит полное стирание границ между сценой и зрительным залом, между реальностью и вымыслом, между вашей личностью и персонажами на сцене. Так рождается удивительное ощущение не просмотра, а проживания сюжета спектакля каждым гостем в зале.

Можно тысячу раз услышать, но лучше один раз посмотреть.

Когда? 14 февраля в 19:00. Москва, КЦ «ЗИЛ», зал «Конструктор».

Билеты в продаже.

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