В Новосибирском Академическом молодежном театре «Глобус» создается творческо-культурный центр

В рамках всероссийского проекта «ТеатровИдение» на базе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» пройдет демонстрационная сессия. При поддержке фонда культурных инициатив и Союза театральных деятелей РФ. С 5 по 8 февраля театр «Глобус» превратился в творческо-технологический центр, призванный доказать на практике, что видеосъемка спектакля – это настоящее искусство.

Центральное событие проекта – создание видеоверсии премьерного спектакля «Шинель» по повести Николая Гоголя в режиссуре Ивана Орлова. Решение художником Никитой Афанасьевым сценического пространства в жанре символистического театра, сложная световая партитура спектакля Елены Алексеевой, авторская хореография балетмейстера Михаила Глущенко и уникальное звуковое оформление постановки дают возможность продемонстрировать все формы оптимизации подготовки к съемочному процессу. Во время съемки и трансляции участники обучения получат возможность ознакомиться с нестандартными техническими решениями при работе с спектаклем малой формы.

Параллельно со съемочным процессом, в рамках демонстрационной сессии пройдут образовательные мероприятия двух типов: первые выстроены непосредственно вокруг процесса видеосъемки спектакля и его трансляции в интернете. Слушатели смогут наблюдать за всеми этапами и составляющими работы съемочной группы, присутствуя на площадке, получат соответствующие комментарии и разъяснения. Вторые пройдут в формате мастер-классов и будут выстроены как разбор вместе со слушателями каждого компонента проведенной съемки. При разборе найдут отражение вопросы работы режиссера художественной съемки спектакля, осуществления видеомонтажа для трансляции, работы оператора постановщика и операторов видеосъемки, особенности работы со звуком в процессе художественной съемки спектакля, а также вопросы технического обеспечения всех процессов видеосъемки и трансляции спектакля непосредственно во время его показа на зрителя. Мастер-классы, которые прочтут режиссеры Владимир Бровкин и Александр Смирнов, оператор Евгений Тимохин, звукооператор Андрей Кауппонен, технический директор проекта Владимир Ершов.

Слушателям будет предложена информация о работе с единой цифровой платформой проекта «Театровидение», будут обсуждаться вопросы, связанные с особенностями аутсорсинга при создании театрального видеоконтента и работы с ним, инструменты маркетинга, необходимые в организацией процесса продвижения театрального видеоконтента. Темы демонстрационной сессии могут быть интересны как для специалистов, создающих театральный видеоконтент, так и для менеджеров, которые принимают решения о его создании и использовании.

Теоретические занятия и практика работы на съемочной площадке будут доступны не только очным участникам, они будут транслироваться в интернете. К участию приглашаются профессионалы из всех регионов страны. С графиком работы шести секций и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Проекта «ТеатровИдение».

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