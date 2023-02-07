22 февраля Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку «Бауманские узоры». Она реализована в рамках программы «Фабричные мастерские» и продолжает исследование группы «Войти и разрешить», посвященное Бауманскому району в 2022-2023 годы.

На выставке будут представлены текстильные объекты, скульптурная инсталляция и театр теней — как результаты коллективных усилий по осмыслению происходящего в районе и мире с использованием художественных средств.

В замысле проект обращался к тому, что метафорически можно назвать «тканью района», или, аналитически — «цепочкой производства и потребления» одежды. Бауманский район предполагалось рассмотреть, как место, где проявляется локальное и глобальное, национальное российское и зарубежное западное, модернистское и традиционалистское, советское и постсоветское.

События 2022 года все изменили. Из персонального проект стал коллективным, было принято решение отказаться от социологических интервью и открытых воркшопов, прямые обращения к общественно-политическим событиям были заменены на опосредованные, изменено название, и, наконец, проект несколько раз находился на грани закрытия.

На выставке «Бауманские узоры» показан новый, сложный, интересный и опасный (временами) район, который создан из карт, детских игр, теневого театра, рукоделия, совместных прогулок.

Фантастический район теперь заселен множеством персонажей – исторических, литературных, воображаемых. На одной – текстильной – плоскости соседствуют, дружат, любят, враждуют, воюют – разные героини и злодейки, жертвы и палачи, красавицы и чудовища из разных исторических эпох и стилей.

Евгения Абрамова (Женя Яуза). Большая Почтовая улица

Текстильные объекты Евгении Абрамовой (Женя Яуза) концептуально объединяют между собой такие элементы как швейная мастерская из романа «Что делать?» и здание современной библиотеки имени Некрасова. Незастроенную лужайку на Большой Почтовой улице и юбку, сшитую в «цыганском стиле». Фигуру «еврея-портного» Мотэле и подъезд жилого дома на Разгуляе. И, наконец, «Костюм Бауманский», стилизованный под «Искусство в быту» Ламановой и Мухиной.

Евгения Абрамова (Женя Яуза). Денисовский переулок

Марина Сазоненко. Бауманские холсты

Текстильная карта фрагмента Бауманского района Марины Сазоненко и Яны Кулешовой обращается к периоду детства, когда улица и двор воспринимаются пространством для игр, творчества и воображения. Персонажи, которыми населены кварталы, рождались по мере прогулок по району, и построены на личных ассоциациях, воспоминаниях и фантазиях.

Так на месте небольшого сквера появляются джунгли с тигром, в районе ресторана клетка, где поселилась сказочная птица, железная дорога становится «американскими горками», а «Бумажная фабрика» - фабрикой по производству облаков. Другие кварталы наполнились фантасмагоричными образами и героями из детских книг. Например, в районе Немецкой слободы развернулись сюжеты романа немецкой писательницы Ирмгард Койн «Девочка, с которой детям не разрешали водиться» (1936), созданной в тот момент, когда писательница бежала из Германии, спасаясь от преследований национал-социалистов. Книга повествует о кельнской школьнице, её играх, мечтах и шалостях в родном городе.

Инсталляция и театр теней «Улыбка для дуболомов» веселой компании «Войти и разрешить» сделана по мотивам книги А. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». На прогулках по Бауманскому району попадались спиленные деревья, щепки валялись кругом, и казалось, что за кустами прогуливаются свежевыструганные из них деревянные солдаты, ожившие благодаря удивительному порошку, занесенному то ли с тополей, то ли из неведомой страны, как и в известной сказке. Эти солдаты, дуболомы, были зубасты и могли только лупить тумаки, но им решено нарисовать улыбки, и возможно, предложить всем поделиться с ними своими улыбками. Чтобы они служили для мира и радости.

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