Подведены итоги кинофорума «Новый вектор. Северный Кавказ»

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ» завершил свою трехдневную работу 6 июня в Ставропольском крае. Мероприятие проведено Фондом поддержки регионального кинематографа при поддержке Правительства Ставропольского края, ПФКИ и Союза кинематографистов России.

Участие в нем приняло более 100 экспертов киноиндустрии из 14 регионов России. В их числе – представители органов государственной власти, продюсерских центров, киностудий, медиахолдингов, учебных заведений, СМИ и т.д. Онлайн-зрителями деловой программы стало около двух тысяч человек. В первые два дня форума прошло семь мероприятий, участники которых обсудили условия для развития кино на Кавказе и новых территориях. Также эксперты рассмотрели лучшие кейсы, примеры вхождения кинематографистов-выходцев из Северного Кавказа в «большое кино» и т.д.

Одним из ключевых событий форума стала Презентация киностудий СКФО, проведенная с целью взаимодействия кинематографистов Кавказа с федеральными киностудиями. Участие в ней приняло 12 компаний: «Наследие», Soskey bro-s pictures (Республика Алания – Северная Осетия), «Студия 136» (Республика Дагестан), ИНГКИН (Республика Ингушетия), «Южный полюс» (Кабардино-Балкарская Республика), «Домбайфильм», «ШКИ09» (Карачаево-Черкесская Республика), «Кавказ Сегодня», DANIMAK, «ЭМДЖИДИ ПРОДАКШН», «Кизил» (Ставропольский край), «Государственное управление по кинематографии» (Чеченская Республика). После презентации состоялись встречи «Один на один» участников и экспертов.

Генеральный продюсер проекта Дмитрий Якунин озвучил предложения представителей киноотрасли, принявших участие в работе форума.

Среди них:

создание рабочей группы из специалистов СКФО по развитию киноиндустрии в регионе;

создание общего информационного пространства;

публикация лучших практик по развитию регионального кинематографа на ресурсах ФПРК, форума «Новый вектор»;

проведение в следующем году форума «Новый вектор» на Северном Кавказе;

организация и проведение сценарно-продюсерской лаборатории Формула пути. Северный Кавказ;

создание базы киностудий СКФО;

организация киношколы «ФПРК. Северный Кавказ» для документалистов.

«Посетив Кавказ в этот раз, мы убедились, насколько велик потенциал развития кино в этом регионе, отрасль знакомится с его наиболее талантливыми творцами. Однако для развития и укрепления успеха необходимо проведение системной работы в СКФО. Это возможно в условиях консолидации творческих, профессиональных сил игроков рынка, а также поддержки органов федеральной и региональной власти», – подчеркнул Якунин.

Отметим, что в рамках форума «Новый вектор» было бесплатно представлено 18 фильмов, снятых о Кавказе в последние годы. Часть из них составили документальные киноленты, снятые при поддержке ФПРК в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее».

Приводим комментарии участников форума «Новый вектор. Северный Кавказ».

Зураб Агирбов, министр культуры Карачаево-Черкесской Республики:

Уже в дни работы форума нам начали поступать запросы на информацию по локациям, в ближайшее время мы представим ее в каталоге. Но главное моё наблюдение в эти дни – это люди, я рад, что благодаря организаторам на форум приехало много таких замечательных людей. Несмотря на то что мы маленькая республика, мы готовы работать и удовлетворять потребности приезжающих к нам съёмочных групп. И уже сейчас мы активно обсуждаем потенциальные совместные проекты – есть предварительные договоренности с партнерами из кавказских республик и Сибири.

Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение»:

Хочется поблагодарить участников за содержательные встречи, расширение кругозора – стало понятно, какие дополнительные импульсы можно придать развитию киноотрасли на Кавказе. Главный итог – это создание точки отсчета в новейшей истории кавказского кинематографа. Мы являемся участниками данного процесса, и важно фиксировать моменты, в которых мы находимся, чтобы иметь возможность сравнивать и оптимизировать его.

Я модерирую питчинги Минкультуры России – мне нравится помогать начинающим кинематографистам. По моим наблюдениям, у коллег из северокавказских регионов часто яркие, амбициозные и перспективные проекты, но им нужна доработка.

Форум показал необходимость создания макрорегиональной сценарной и проектной лаборатории, чтобы готовить кадры и формировать круговорот коммуникации между «большой» и региональной киноиндустриями.

Алексей Алешковский, заместитель председателя Союза кинематографистов России:

Спасибо организаторам за это замечательное мероприятие, я впервые повстречал такое количество кавказских студий. Также мы увидели интерес к проектам Союза кинематографистов – киноакселераторам, сценарным мастерским – надеюсь, что в ближайшее время совместно поработаем.

Наталья Иванова, генеральный директор ООО «Продюсерский Центр “Хорошо Продакшн”»:

Благодаря Дмитрию Якунину мы увидели кинематографистский Северный Кавказ. Что касается регионального кино, мы видим положительную динамику – как вы растете. Отмечу, что и мы растем вместе с вами и всегда открыты для сотрудничества, всегда рады помочь. Учитесь, отправляйте своих лучших кинематографистов в киношколы, следите за новостями, подписывайтесь на отраслевые каналы – там много полезной информации – развивайте своих людей. Кадры – это то, из чего создаётся фильм.

Антон Смирнов, генеральный директор ООО «Гамма-Продакшен»:

В следующем году мы будем снимать 16-серийный сериал – это будет первый проект, съёмки которого пройдут полностью на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. Мы чувствуем поддержку властей, хорошее отношение принимающей стороны. Но нам очень бы хотелось, чтобы у вас в ближайшее время заработала система рибейтов. У нас снимается порядка 300 серий в год, и мы выбираем регионы, где действует система рибейтов. Для нас это очень важно.

Напомним, что форум регионального кинематографа «Новый вектор» впервые был проведен в 2023 году в Калининградской области. На его площадке собралось более 200 представителей киноиндустрии из более чем 40 регионов страны, а также стран Ближнего Востока, Европы и ближнего зарубежья. Форум был признан крупнейшим мероприятием для представителей рынка регионального кинематографа.

В этом году проект расширил свою географию – помимо Калининградской области, которая встретит его участников в июле, «Новый вектор» прошел зимой в Белокурихе (Алтайский край). Тогда красоты Сибири и ее кинодеятели были представлены коллегам из соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Завершит свою работу «Новый вектор» в Бурятии в сентябре этого года.

Организаторы форума на Кавказе – Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Ставропольского края.

Фото – Константин КОРДОНСКИЙ

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