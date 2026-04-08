Часть военного самолета Пе-2 времен Великой Отечественной сохранят в Музее Победы

В дар Музею Победы на вечное хранение передали деталь от военного самолёта Пе-2, который разбился в годы Великой Отечественной войны.

«Эта история для меня началась в 2024 году, когда к сотрудникам Музея Победы обратилась женщина, которая нашла деталь самолёта недалеко от деревни Щапово Ступинского района», — рассказал методист Музея Победы Павел Федоров.

Сотрудники музея выяснили, что в 1942 году недалеко от деревни Щапово (Московская область) находился советский ремонтный аэродром, куда доставляли самолёты с фронта. Деталь, которую передали в Музей Победы, предположительно, является частью кабины пикирующего бомбардировщика времён Великой Отечественной войны Пе-2, который чинили на этом аэродроме.

«Младший лейтенант Александр Есин и старший лейтенант Яков Стаханов должны были сделать три круга вокруг аэродрома, чтобы проверить восстановленный самолёт. Во время последнего круга загорелся правый двигатель, и самолёт начал падать на дома в деревне Щапово», — рассказал Павел Федоров.

Лётчики приняли решение увести неисправную машину от населённого пункта в лес, но, когда деревня была вне опасности, Александр Есин и Яков Стаханов не смогли покинуть самолёт — высоты для прыжка было недостаточно. В результате самолёт упал вместе с героями.

В конце октября 1942 года местные жители нашли лётчиков и захоронили их на кладбище. А позже на месте падения был установлен небольшой мемориальный памятник в честь погибших защитников. Сейчас на нём размещена табличка с именами Александра Есина и Якова Стаханова, которую установили сотрудники Музея Победы.