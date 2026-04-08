1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Часть военного самолета Пе-2 времен Великой Отечественной сохранят в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В дар Музею Победы на вечное хранение передали деталь от военного самолёта Пе-2, который разбился в годы Великой Отечественной войны.

«Эта история для меня началась в 2024 году, когда к сотрудникам Музея Победы обратилась женщина, которая нашла деталь самолёта недалеко от деревни Щапово Ступинского района», — рассказал методист Музея Победы Павел Федоров.

Сотрудники музея выяснили, что в 1942 году недалеко от деревни Щапово (Московская область) находился советский ремонтный аэродром, куда доставляли самолёты с фронта. Деталь, которую передали в Музей Победы, предположительно, является частью кабины пикирующего бомбардировщика времён Великой Отечественной войны Пе-2, который чинили на этом аэродроме.

«Младший лейтенант Александр Есин и старший лейтенант Яков Стаханов должны были сделать три круга вокруг аэродрома, чтобы проверить восстановленный самолёт. Во время последнего круга загорелся правый двигатель, и самолёт начал падать на дома в деревне Щапово», — рассказал Павел Федоров.

Лётчики приняли решение увести неисправную машину от населённого пункта в лес, но, когда деревня была вне опасности, Александр Есин и Яков Стаханов не смогли покинуть самолёт — высоты для прыжка было недостаточно. В результате самолёт упал вместе с героями.

В конце октября 1942 года местные жители нашли лётчиков и захоронили их на кладбище. А позже на месте падения был установлен небольшой мемориальный памятник в честь погибших защитников. Сейчас на нём размещена табличка с именами Александра Есина и Якова Стаханова, которую установили сотрудники Музея Победы.

