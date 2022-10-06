«Элемент познания» – премьера нового цикла на канале «365 дней ТВ»

Телеканал «365 дней ТВ» представляет телевизионную премьеру документального проекта о выдающемся отечественном ученом.

«Элемент познания» рассказывает о жизни Юрия Цолаковича Оганесяна — живой легенды отечественной и мировой экспериментальной ядерной физики. Он стал вторым ученым в истории, чье имя прижизненно было присвоено химическому элементу — номер 118 «оганесон» был назван по фамилии академика за его новаторский вклад в фундаментальные исследования механизма взаимодействия сложных ядер.

Герман Трегубенко, главный редактор телеканала «365 дней ТВ»: «Рождение новых элементов — событие мирового масштаба. Герой нашего цикла, Юрий Оганесян, участвовал в работах по синтезу трех элементов таблицы Менделеева. А в 2000-х под его руководством были открыты химические элементы: от 113 до 118 включительно! Мы считаем своим долгом рассказать всем телезрителям об этом удивительном человеке, нашем соотечественнике, совершившим настоящий прорыв в мировой науке».

Цикл «Элемент познания» состоит из двух фильмов, которые представляют собой увлекательное и искреннее интервью с самим ученым. Юрий Оганесян расскажет о том, как ядерная физика стала его призванием, с кем из величайших умов советской науки он сотрудничал, а также о роли фундаментальных наук в жизни и развитии человечества.

Съемки фильма прошли в Москве, подмосковной Дубне и Санкт-Петербурге.

Цикл «Элемент познания» создан при финансовой поддержке АНО «Институт развития интернета». Цифровая премьера цикла также прошла на собственных цифровых ресурсах телеканала «365 дней ТВ» и собрала более 630 тысяч просмотров на разных платформах.

Телепремьера цикла состоится 10 октября в 20:00 в эфире исторического канала «365 дней ТВ».

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