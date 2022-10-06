Состоялась премьера трейлера документального сериала ZIVERT Do for love

Эксклюзивная премьера документального сериала ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна состоится в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале МТС Live 7 октября. Новый оригинальный проект расскажет историю знаменитой российской поп-певицы, раскроет ее путь к успеху и познакомит зрителя не просто с той самой Zivert, исполнительницей суперхитов Life и Beverly Hills, но и с Юлией, обычной девушкой, которая мечтала о музыкальной карьере и долго к ней шла.

ZIVERT Do for love – это документальный сериал из трех эпизодов, который делает попытку нарисовать честный портрет звезды, знакомой миллионам россиян. Впервые за историю российской музыкальной документалистики снят проект, для которого его героиня, популярная певица, предоставила авторам полный доступ ко всем сферам своей жизни.

Юлия Зиверт, в разное время работавшая флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой, однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой и отправилась в студию вокала. На горизонте российской эстрады она появилась в 2017 году с песней «Чак», тогда же присоединилась к лейблу «Первое музыкальное», а в 2018 году представила свой дебютный мини-альбом «Сияй» с фирменным винтажным звучанием и клип «Еще хочу», который на данный момент имеет более 128 млн просмотров на YouTube. А уже в 2019 году ее трек Life стал самым разыскиваемым синглом в Shazam и занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии разных музыкальных российских стримингов. Но жизнь Юлии до славы была не менее интересна, и ее в том числе исследует в фильме режиссер-документалист Азат Григорян, автор популярного документального фильма “Баста. Суперигра”.

«За время съемок мы много раз обращались к истокам, чтобы зритель мог понять и ощутить, почему я так или иначе чувствую определенные вещи, почему я создаю музыку», – рассказывает сама Юлия о фильме.

Изначально документалисты планировали сделать фильм исключительно о творчестве певицы и о том, как создаётся ее грандиозное шоу от МТС Live «Станция Любовь». Но в процессе работы этой концепции суждено было измениться, потому что «Станция Любовь» – это квинтэссенция того жизненного пути, который она прошла к моменту создания своего шоу. Поэтому авторами фильма было принято решение вывести героиню за рамки ее сценического образа.

В документальном проекте Zivert предстанет перед зрителями такой, какой ее еще никто не видел – вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима. Зрители узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, увидят, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также Юля впервые расскажет о своей личной жизни и ответит на вопрос, каждому ли рядом нужен человек, или же хорошо может быть и одному.

Кроме того, будут показаны уникальные кадры хроники жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. Появятся в ленте и коллеги, близкие друзья, а также родственники певицы, и ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович, который в неё поверил в самом начале пути.

«Думаю, людям будет интересно узнать, кто я, как я пришла к тому, что у меня есть сейчас, как создаются мои музыка, хореография и образы, и как протекает моя обычная, повседневная жизнь» – рассказывает Юлия.

В сериале также показан процесс создания шоу, продемонстрированный на примере подготовки к сольному концерту в Санкт-Петербурге и Москве. МТС Live выступил организатором и главным билетным партнером обоих мероприятий, которые пройдут 9 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 14 октября в MTC Live Холл в Москве. В заключительной серии зрители станут свидетелями совместной работы МТС Live и Zivert, а также смогут увидеть фрагменты из масштабного музыкально-танцевального перфоманса «Станция Любовь», совмещающего в себе разные танцевальные стили, живую музыку, а также технические и режиссерские решения.

Историю певицы снял режиссер-документалист Азат Григорян, автор фильма «Баста. Суперигра». Кроме того, Григорян был монтажером фильма «Газгольдер. Фильм» о лейбле Басты, и игровой ленты «Газгольдер. Клубаре», которая исследовала жизнь вокруг музыкального комьюнити.

Ангелина Ашман, ведущий продюсер документального кино онлайн-кинотеатра KION:

– В фильме ZIVERT Do for love для нас была важна достоверность, жизнь, как она есть, поэтому мы не делали ничего постановочного и просто следовали за нашей героиней. При этом наш фильм будет интересен не только поклонникам таланта Зиверт, а самому широкому кругу зрителей. С поиском себя рано или поздно сталкивается каждый человек, и каждый задает себе вопросы — кто мы, чего мы хотим, как осуществить свою мечту. В фильме про Зиверт мы постарались на эти вопросы ответить через призму ее жизни. Получилась лента о простой девушке, у которой получилось узнать, кто она, и не побояться жить так, как хочет именно она, несмотря на обстоятельства и мнение окружающих. Кроме того, в фильме мы раскрыли образ не просто артистки, а современной женщины, порассуждали о том, что сегодня значит эта фраза, о том, насколько нужно быть сильной или в чем-то слабой, чтобы вести за собой большой коллектив, большую семью.

Азат Григорян, режиссер проекта:

– История Зиверт уникальна. Девушка начала серьезно петь лишь в 24 года, по меркам вокалистов это очень поздно. А до этого она искала себя в разных сферах деятельности, мечтая о карьере певицы, но не решаясь на реализацию своей мечты. Отделить её личность от творчества невозможно. Поэтому мы снимали наш фильм в режиме наблюдения, следовали за Юлей по пятам в течение 2 месяцев на гастролях, дома, на репетициях и так далее. В фильме мы постараемся ответить на вопрос как найти себя в условиях, когда окружающее пространство диктует тебе то, кем ты, по его мнению, должен быть, и что надо сделать, чтобы найти себя и кайфовать от жизни даже тогда, когда в ней очень много сложностей.

Певица Zivert:

– Я очень давно не давала больших интервью, да и в целом на протяжении моей карьеры их было мало. Мне сложно делиться личным с незнакомыми людьми, но с командой фильма мне было комфортно настолько, что я смогла открыться перед зрителем, и то, чем я в итоге поделилась, абсолютно искренне. За это я благодарна, в первую очередь, нашему режиссеру Азату и ребятам из съемочной группы. Я чувствовала к себе неподдельный интерес как к личности, это для меня важно. Думаю, что даже значение текстов в моих песнях может заиграть для моих слушателей и всех зрителей абсолютно по-новому после того, как они смогут немного прикоснуться к моей душе. Так что я желаю вам приятного путешествия в мой маленький-большой мирок!

Документальный сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре KION и на Youtube-канале МТС Live с 7 октября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.