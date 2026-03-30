Елена Чугурова: «Если картина стоит перед вашими глазами, и вы думаете о ней, то это магия»

Елена Чугурова — художница из Новокуйбышевска. Её картины оживают благодаря фактуре и смелым материалам. В интервью рассказала о творчестве, вдохновении и своем пути к международным выставкам.

— Что вас больше всего вдохновляет в горах?

— Начну с того, что горы в моем понимании, не просто куча больших камней. Для меня они имеют некий сакральный смысл, духовное значение. Горы являют собой символ вековой истории, знаний и мудрости. Они стояли веками до нашего появления и будут продолжать стоять дальше. Безмолвные свидетели происходящих событий. Иногда мне кажется, что нужно лишь прикоснуться к ним и они поведают тебе великую тайну мироздания. Чувствую от них сильную энергию которая позволяет напитать себя, почувствовать любовь ко всему живому. Каждая вершина, каждый перевал и горный хребет вызывает чувство восторга и трепета. Они не могут не вдохновлять меня. Находясь рядом, я чувствую себя одним целым с горами. Помню, как еще маленькой девочкой услышала музыкальное произведение «Одинокий пастух», подсознание унесло меня к горным вершинам, где яркие блики солнца играют на заснеженных склонах. Глаза слепило от яркого света, чистый морозный воздух, а глубокая тишина застыла натянутой струной в воздухе.

— Как родилась ваша авторская техника фактурной живописи?

— Сначала я была влюблена в сам материал. Текстура фактурной пасты позволяет создавать тот объем, который ты хочешь. Передавать текстуру камня, дерева, создавать трещины, причудливые формы, в момент нанесения пасты ты являешься творцом и слой за слоем создаешь узор будущего полотна, творишь свою реальность. После высыхания текстура уже выглядит достойно и иногда вообще не хочется наносить цвет, так как она является самодостаточной и полной картиной. Но каждый художник хочет внести что-то свое, рассказать свою историю, найти свой стиль, свою золотую жилу вдохновения.

Хочу поделиться с читателями, что поиск себя был не из легких. Каждый начинающий творец сморит на других авторов, что-то находит для себя, что-то отвергает, существуют определенная тенденция популярности, то что нравится аудитории. Твои наставники говорят одно, возможно критикуют, твоя душа твердит другое, а ты хочешь создавать нечто свое. И в этой гонке за результат я загнала себя до выгорания, когда вообще не могла писать. От меня ждали серию работ, а я не могла написать и одну. После нескольких месяцев тишины я решила отпустить все мысли, все слова из вне о моей технике, о том, что у меня нет классического образования, что это не для меня и надо сфокусировать свое внимание лишь на абстракции.

Я хотела быть лишь собой, слушать свою душу и только мое сердце могло давать мне наставления. И первое что я написала за время тишины это были горы! И мне вдруг все стало ясно. В этот день родилась моя техника.

— Какой из своих пейзажей вы любите больше всего?

— Если честно я люблю все свои картины, они как дети для меня и сложно выбрать любимчика. Проходит время и качество работ меняется и это нормально, значит ты не стоишь на месте, а рост — это всегда движение вперед. Но есть картина, которая дорога для меня больше всех — это самые первые горы. И то, как они были выполнены на этой картине, больше не получилось воссоздать ни на одной работе! Горы словно сделаны из фарфора это так удивительно. Хочу сказать, что именно сейчас есть уникальная возможность увидеть ее на персональной выставке, так как эта картина представлена первый раз. Она не была заявлена ни на одной выставке и я всегда хранила ее рядом с собой.

— Что должен почувствовать зритель перед вашими картинами?

— Думаю, это больше вопрос к зрителю, каждый человек уникален и воспринимает все по-своему. Также и мои картины. Могу лишь рассказать об обратной связи, что получаю от зрителей и клиентов общаясь с ними. Это прежде всего положительная светлая энергетика, картины мотивируют на добро и любовь к жизни, чувство сказки и волшебства, они успокаивают и дают чувство гармонии.

— Что для вас значит магия в искусстве?

— Для меня это прежде всего тот свет и красота, что несет собой искусство. Оно обогащает и делает нас лучше, эстетически воспитывает, позволяет увидеть, что мы сами порой не замечаем. То, с какой любовью написаны детали, или то, сколько часов автор затратил для создания работы. А если картина исцелила раненную душу, то это магия искусства в явном его проявлении. Если картина ментально стоит перед вашими глазами, и вы думаете о ней, то магия уже случилась, и эта картина ждет и зовет именно вас. Ей есть, что сказать вам и чем поделиться, внося волшебство в вашу жизнь.

Фото: личный архив Е. Чугуровой