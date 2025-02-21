Елена Карлова: «Я стремлюсь соединить древние знания, символизм и энергию в одном полотне»

Елена Карлова – художница-символист, создающая уникальные энергокартины, в которых древние сакральные техники переплетаются с современными материалами. В этом интервью она рассказывает о силе искусства, влиянии символов на сознание и о том, как её работы способны менять пространство и судьбы людей.

– Ваши картины называют «энергокартинами». Как именно вы заряжаете их энергией? Это интуитивный процесс или осознанная работа с материалами и символами?

– Энергокартины – это не просто изображения, а многослойные символические произведения, работающие на уровне подсознания. Я использую древние сакральные символы, орнаменты и цвета, которые помогают человеку раскрыть потенциал и создать гармонию в пространстве.

Этот процесс во многом интуитивный, ведь за 15 лет творчества я научилась чувствовать материал и его энергетику. Древняя техника золочения, текстуры и объёмность картин создают эффект глубины, визуально расширяя пространство и усиливая воздействие света. Каждый мазок, каждая деталь наполняет произведение особой вибрацией, способствующей гармонизации и вдохновению.

– В ваших работах сочетаются древние техники золочения и современные материалы. Как вы находите баланс между прошлым и настоящим в искусстве?

– Для меня искусство – это поиск новых форм выражения. Я не ограничиваюсь традиционными методами, а стремлюсь сочетать древние техники с современными материалами. Использую текстурную пасту, фьюзинг, ювелирное стекло, стразы и металлы. Поталь – один из ключевых элементов моих картин, придающий работам сияние и глубину. Такой подход позволяет соединять духовные традиции прошлого с динамикой настоящего.

– Символизм – глубокий и многослойный жанр. Какой главный символ проходит через всё ваше творчество?

– Для меня символизм – это объединение различных культур и традиций. Я использую знаки, которые работают с энергией пространства: звёзды, цветок жизни, куб Метатрона. Эти символы помогают человеку раскрыть внутренний потенциал, привлекать удачу, гармонизировать сознание. В моих мандалах часто встречается восьмиконечная звезда – символ исполнения желаний.

– Вы создаёте искусство, которое помогает людям. Был ли случай, когда ваша работа радикально повлияла на судьбу человека?

– Один из ярких примеров – история бизнесмена, заказавшего картину «Полиптих» с символами изобилия. В сложный период его картина стала для него точкой опоры, и уже через два месяца дела пошли в гору. Другая история – женщина, проходившая курс химиотерапии, почувствовала мощную энергетику моей мандалы «Древо любви в круге жизни». Она говорила, что картина наполнила её силой и вдохновением на выздоровление. Такие моменты подтверждают, что искусство может исцелять.

– Какой материал в вашей палитре наиболее «говорящий» для вас? Почему?

– Я особенно ценю золото и серебро. Золотая поталь символизирует солнечную энергию, а серебряная – лунную. Они гармонизируют пространство, создают баланс. Мне также близка работа со смолой, ювелирными металлами и стеклом, которые придают картинам выразительность и многослойность.

– 507 картин в коллекциях по всему миру – впечатляющий результат! Есть ли среди них такая, с которой вам было труднее всего расстаться?

– Самая дорогая для меня картина – первая, созданная в Турции. Она стала отправной точкой моего творческого пути, поэтому я никогда её не продам. Есть и другая работа – руническая мандала, которая со временем просто исчезла. Я уверена, что она выполнила свою миссию и нашла нового владельца.

– Ваши картины украшают не только дома, но и бизнес-пространства. Как искусство влияет на успех и энергетику рабочего пространства?

– Правильно подобранные картины очищают пространство, создают вдохновляющую атмосферу. Важно избегать хаотичных и мрачных изображений в зонах переговоров и стратегического планирования. Светлые и символические работы помогают настроиться на успех и привлекают благоприятные возможности.

– Вы много путешествовали с выставками. Влияют ли разные культуры на ваш стиль и выбор символов?

– Путешествия дают возможность изучать символику разных народов. Однако я не придерживаюсь одного стиля – мои работы интуитивны. Образы приходят ко мне сами, и я передаю их через цвета, текстуры и формы.

– Как вы понимаете, что картина завершена?

– Это ощущение интуитивное. Я знаю, что работа закончена, когда она «звучит» завершённо, когда в ней достаточно воздуха, света и глубины. После завершения картины у нас с семьёй есть ритуал – мы устраиваем маленький праздник, отмечая рождение новой работы.

– Выставка открывается в ваш День Рождения. Если бы вы могли подарить себе картину, которую ещё не написали, что бы на ней было изображено?

– В этот день мне исполнится 45 лет – значимый рубеж, который хочется отметить творчески. У меня множество идей, и, возможно, я создам свою персональную мандалу, вложив в неё всё, что я осознала за годы творчества. Пока поток вдохновения идёт, я буду создавать, наполняя мир красотой и энергией.

Фото © Анатолий КОВАЛЬ