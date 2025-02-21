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ДомойМоскваВыставка работ Сергея Кузнецова «Другие города Михаила Булгакова» открылась в «нехорошей квартире»

Выставка работ Сергея Кузнецова «Другие города Михаила Булгакова» открылась в «нехорошей квартире»

editor
By editor
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Сергей Кузнецов. Париж. Опера Гарнье (2024)
Сергей Кузнецов. Париж. Опера Гарнье (2024)

В «нехорошей квартире» начал работу выставочный проект «Другие города Михаила Булгакова», который объединит творчество двух авторов разных эпох — писателя Михаила Булгакова и художника Сергея Кузнецова. Поводом для встречи изображения и текста станет тема города.

География жизни и произведений Михаила Булгакова обширна — Москва, Санкт-Петербург, Киев, Константинополь, Тифлис, уездный город N… Понятие города для него зачастую оказывается связанным не только с фактическим обликом пространства, но с представлением о городе-мифе, состоящем из многочисленных слоев истории, времени и культуры и представляющем собой сцену для вечно разыгрываемых сюжетов.

Городам разных стран мира, эмоциональному восприятию их архитектуры, среды, характерных особенностей посвящена живопись художника и архитектора Сергея Кузнецова (с 2012 года — главного архитектора Москвы). В экспозицию войдут работы, в которых его арт-путешествия пересеклись с картой биографии и творчества писателя. Картины и рисунки, большая часть которых создана специально для этого проекта, выступят своего рода порталами в мир Булгакова, не иллюстрируя его буквально, а синтезируя впечатления художника от самих городов и от их атмосферы, переданной в текстах.

«Образ города у Булгакова для многих в первую очередь связан с Москвой — знаменательной сценой романа «Мастер и Маргарита» и не только. Москва, конечно, будет представлена на этой выставке, но было интересно посмотреть на тему шире, обозначить также другие города, важные для Михаила Афанасьевича и как для человека, и как для художника. И при этом хотелось создать интересный, но и узнаваемый визуальный ряд. Все изображенные сооружения и пространства существовали во времена писателя – это общая идея экспозиции. Одновременно каждая работа может дать посетителям импульс для исследования — что и когда мог видеть сам автор, а что и в каких произведениях — его герои», — рассказывает Сергей Кузнецов.

Диалог искусств, развернутый на выставке, позволит увидеть новое прочтение произведений Булгакова, представит способность говорить на языке архитектуры и возможность понять речь не только городских жителей, но и самого города.

«Мы рады сотрудничать с Сергеем Олеговичем и принимать его выставку в стенах «нехорошей квартиры». Герои произведений Михаила Булгакова часто оказываются в городах и странах, где никогда не был сам автор — таковы Париж, Константинополь и многие другие. Многие из таких городов в своей неповторимой манере запечатлел Сергей Кузнецов — в его работах городское пространство как будто застывает и оказывается вне времени, становится частью вечности. Я думаю, многие найдут точки соприкосновения с произведениями Булгакова», — считает Валентина Агафонова, директор Музея Михаила Булгакова.

Сергей Кузнецов. Буэнос-Айрес. Площадь Мая (2024)
Сергей Кузнецов. Буэнос-Айрес. Площадь Мая (2024)
Сергей Кузнецов. Москва. Сухарева башня (2024)
Сергей Кузнецов. Москва. Сухарева башня (2024)
Сергей Кузнецов. Рим. Арка Тита (2024)
Сергей Кузнецов. Рим. Арка Тита (2024)
Сергей Кузнецов. Стамбул. Айя София (2024)
Сергей Кузнецов. Стамбул. Айя София (2024)
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