Выставка работ Сергея Кузнецова «Другие города Михаила Булгакова» открылась в «нехорошей квартире»

В «нехорошей квартире» начал работу выставочный проект «Другие города Михаила Булгакова», который объединит творчество двух авторов разных эпох — писателя Михаила Булгакова и художника Сергея Кузнецова. Поводом для встречи изображения и текста станет тема города.

География жизни и произведений Михаила Булгакова обширна — Москва, Санкт-Петербург, Киев, Константинополь, Тифлис, уездный город N… Понятие города для него зачастую оказывается связанным не только с фактическим обликом пространства, но с представлением о городе-мифе, состоящем из многочисленных слоев истории, времени и культуры и представляющем собой сцену для вечно разыгрываемых сюжетов.

Городам разных стран мира, эмоциональному восприятию их архитектуры, среды, характерных особенностей посвящена живопись художника и архитектора Сергея Кузнецова (с 2012 года — главного архитектора Москвы). В экспозицию войдут работы, в которых его арт-путешествия пересеклись с картой биографии и творчества писателя. Картины и рисунки, большая часть которых создана специально для этого проекта, выступят своего рода порталами в мир Булгакова, не иллюстрируя его буквально, а синтезируя впечатления художника от самих городов и от их атмосферы, переданной в текстах.

«Образ города у Булгакова для многих в первую очередь связан с Москвой — знаменательной сценой романа «Мастер и Маргарита» и не только. Москва, конечно, будет представлена на этой выставке, но было интересно посмотреть на тему шире, обозначить также другие города, важные для Михаила Афанасьевича и как для человека, и как для художника. И при этом хотелось создать интересный, но и узнаваемый визуальный ряд. Все изображенные сооружения и пространства существовали во времена писателя – это общая идея экспозиции. Одновременно каждая работа может дать посетителям импульс для исследования — что и когда мог видеть сам автор, а что и в каких произведениях — его герои», — рассказывает Сергей Кузнецов.

Диалог искусств, развернутый на выставке, позволит увидеть новое прочтение произведений Булгакова, представит способность говорить на языке архитектуры и возможность понять речь не только городских жителей, но и самого города.

«Мы рады сотрудничать с Сергеем Олеговичем и принимать его выставку в стенах «нехорошей квартиры». Герои произведений Михаила Булгакова часто оказываются в городах и странах, где никогда не был сам автор — таковы Париж, Константинополь и многие другие. Многие из таких городов в своей неповторимой манере запечатлел Сергей Кузнецов — в его работах городское пространство как будто застывает и оказывается вне времени, становится частью вечности. Я думаю, многие найдут точки соприкосновения с произведениями Булгакова», — считает Валентина Агафонова, директор Музея Михаила Булгакова.