Единственный в мире «Театр кошек» едет на гастроли по России в полном составе впервые за 35 лет работы

В преддверии уникального тура «Самый добрый клоун» к 75-летию Юрия Куклачёва представители всемирно известной фамилии дрессировщиков на пресс-конференции в ТАСС сообщили: «В первый раз в истории в масштабных гастролях одновременно смогут поучаствовать все: Юрий Куклачёв и его дети – Дмитрий, Владимир и Екатерина».

Во второй половине марта единственный в мире «Театр кошек» посетит Казань, Набережные Челны, Йошкар-Олу, Чебоксары, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, приехав туда целиком и с лучшими номерами за все годы работы. Как сообщил народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачёв: «До сих пор увидеть такое можно было раз в несколько лет исключительно в Москве, а теперь это шоу мы первый раз повезём по городам России».

Заслуженный артист России, худрук «Театра кошек Куклачёва» Дмитрий Куклачёв в качестве режиссёра-постановщика эстрадно-циркового бенефиса соединил в одном представлении десятки номеров: цирк, эстраду, песни, кошачьи трюки и эпизоды из биографии легендарного отца: «Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив у нас появилась возможность адаптировать к показу на сцене цирковые номера и собрать крутую команду артистов эстрады и цирка: это иллюзионисты, эквилибристы, жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, певица Азиза, актёр и телеведущий Тимур Еремеев, а также балет «Бенефис», который делает специальные выступления под каждый номер нашей программы».

За 35 лет существования «Театра кошек», который является феноменальным явлением в области искусства, впервые выступать на одной сцене будут не 20−30 кошек, как обычно, а сразу около 200. По словам Юрия Куклачёва: «Зрители станут участниками рекорда уровня Книги Гиннесса. Почти 200 пушистых артистов поедут на гастроли в специально переоборудованном автобусе, который станет для них комфортным домом на колёсах. В рамках тура по 6 городам артисты и кошки преодолеют более 5000 километров».

При этом особой миссией тура станет благотворительность: бесплатные билеты на представления получат жители, нуждающиеся в социальной поддержке. Как уточнил Дмитрий Куклачёв: «Мы раздаём 4000 билетов с точечной поддержкой — детям семей участников СВО, сиротам, ребятам из детдомов и другим льготным категориям. При этом мы уже получили 21000 заявок. И постараемся увеличить количество бесплатных приглашений».

Дети и взрослые смогут впервые увидеть, как единственную на планете методику дрессировки кошек воплощают все поколения династии Куклачёвых. «Зрителям кажется, что кошки делают трюки, а для них это игра. Но мы подбираем к каждому животному особый подход, потому что они все со своими характерами. Я открою секрет, что самое страшное наказание для наших пушистых артистов – это снять их с любимого трюка. А когда они выступают, то знают свою музыку, чувствуют энергетику зала, и иногда даже останавливаются и смотрят на зрителей: ждут, что сейчас им начнут хлопать. Это невероятно смешно, это надо видеть», — сообщил дрессировщик Владимир Куклачёв.

Уникальный тур «Самый добрый клоун» всех представителей династии Куклачёвых и их «Театра кошек» в полном составе из почти 200 пушистых артистов начнётся с Казани и продолжится в Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.