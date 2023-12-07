Елена Комарова представила 18 картин на персональной выставке в Самаре

Профессиональный художник Елена Комарова представила на персональной выставке «Прикоснуться...» в частной художественной галерее G Gallery, г. Самара, 2 капсулы авторских картин. 18 полотен приняли участие в экспозиции, раскрывая технику мастера и выбранные темы сюжетных линий.
Одна из тем, которую поднимает автор: женская сущность. Картины в жанре фигуратив написаны контрастным динамичным мазком, придавая живость и яркость образам. Материнство и детство, любовь к питомцам наполнены вдохновляющей нежностью и заботой. В картинах этой серии часто присутствует море, что символизирует свободу и безграничнве возможности.
Второй темой картин Елены Комаровой является современный натюрморт. Цветы в вазах, фрукты, полевые цветы написаны в жанре посмодернизма, соединяя импрессивный почерк живописца и яркие цвета, хаотичные линии, крупные мазки.
Работы написаны в смешанных техниках и на холстах разных форм.
Живопись Елены Комаровой прекрасно впишется в современный интерьер, а возможно станет акцентным пятном в более классических интерьерах.
Выставка подарила зрителям заряд положительных эмоций, музыка и искусство соединились в гармонию.
На вечере присутствовали коллекционеры, репортеры, а также основатель федеральной интернет площадки для художников - Вячеслав Тишин.
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