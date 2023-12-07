Людмила Пономарева приняла участие в творческом проекте «Дуальность» галереи G Gallery

Свою первую персональную выставку художница Людмила Пономарева из города Екатеринбург представила под названием «Начало».

Творческое «Начало» художницы позволяет нам чувствовать мир по-новому, видеть скрытые его возможности и потенциал в малозаметных деталях. Вся экспозиция данной выставки на первый взгляд представляет простые сюжетные линии, мы видим пейзажи, куриные яйца, гнезда, кресла, одинокий вертолет находящийся в поле. И здесь вспоминаются слова французского живописца, который был предводителем романтического направления в европейской живописи Эжен Делакруа «Какое чудо-восхищаться в живописи тем, чем в реальности не восхищаешься!».

Наши размышления, наблюдения и осознания окружающего мира учат видеть красоту и удивительные детали в привычных для нас вещах. Простые сюжеты в комбинации с сочетанием сложного цветового колорита в работах Людмилы, останавливает зрителя, появляется огромное желание разглядеть работу, по философствовать, задуматься о простых вещах, что же появилось первое яйцо или курица? Почему здесь приземлился вертолет? И интересно кто сидел в этом кресле только что? В картинах ярко прослеживается линия размышлений, наблюдений, красота в деталях, простые сюжеты, которые характеризуют художницу ещё и как романтика!

С технической точки зрения художница нашла свои средства и методы, чтобы изобразить свой, неповторимый мир в живописи и донести свои мысли до зрителя. Живопись Людмилы обладает огромным эстетическим потенциалом ведь созерцать ее работы нам доставляет ни с чем несравнимое удовольствие.

Рецензия составлена искусствоведом Мариной ГАВРИЧЕНКО