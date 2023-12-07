В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции «Ярославны» Бориса Тищенко

В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции первой балетной премьеры сезона 2023/24 — «Ярославны» Бориса Тищенко. Один из самых масштабных спектаклей сезона хореограф Алексей Мирошниченко выпускает вместе со своими постоянными творческими партнерами — дирижером Артемом Абашевым, сценографом Альоной Пикаловой, художницей по костюмам Татьяной Ногиновой и художником по свету Алексеем Хорошевым.

Балет «Ярославна» написан композитором Борисом Тищенко (1939—2010) по мотивам древнерусского литературного памятника XII века — «Слово о полку Игореве». В своем сочинении Тищенко дает неожиданную для своего времени интерпретацию оригинального сюжета и переосмысливает жанр. Эпическое в партитуре «Ярославны» сочетается с драматическим, хореографическая дансантность — с симфонической конструкцией. Ключевые фрагменты текста «Слова о полку Игореве» звучат в партитуре Тищенко в исполнении хора. Он то рассказывает о давних событиях, то комментирует происходящее, то перерождается в действующих людей и голоса природы. Мировая премьера балета прошла в 1974 году в ленинградском МАЛЕГОТе (хореограф, автор либретто и сценограф Олег Виноградов, режиссер Юрий Любимов), в 1977 году «Ярославна» была поставлена в Новосибирске — и лишь через сорок лет, в 2017 году, была реализована вновь, на сцене Мариинского театра, с хореографией Владимира Варнавы. На сцену Пермского театра оперы и балета «Ярославна» возвращается в хореографии Алексея Мирошниченко, который выступил автором и новой версии либретто.

Артем Абашев, дирижер-постановщик:

— В музыке «Ярославны» есть и молитва, и сакральные эпизоды, и кульминационный момент всей партитуры — мистический — это, конечно, затмение. Поэтому и к трактовке балета я подхожу как к ритуалу. В нашем спектакле вообще ритуальность имеет большое значение. Но, пожалуй, все-таки главная краска — это хор. Балет вполне мог бы звучать в концертном исполнении. Он написан, по большому счету, в ораториальном жанре — где активная роль у хора. Он исполняет текст — цитаты из «Слова о полку Игореве», с помощью которых собирает драматургию балета. Это рассказчик, который ведет повествование, и в нашем спектакле он перемещает нас из действия в действие. Хор — абсолютно полноценный участник балета.

Альона Пикалова, художник-постановщик:

— В основе оформления нашего спектакля лежит фактура простой грубоватой ткани, льняного полотна. Монохромный занавес сделан из множества переплетенных домотканых полотен. Натуральные грубоватые холщовые ткани являются отсылкой к театральным работам 1970-х, к эпохе создания партитуры Тищенко. С другой стороны, эта фактура «произрастает» и из текста «Слова о полку Игореве». Наш занавес — это полотно, сплетенное из нитей-полотен. Как если бы мы смотрели на ткань через микроскоп и видели, как она сделана. Наше полотно проходит несколько трансформаций по ходу действия спектакля: от чистого и нового до разорванного и обгоревшего…

Татьяна Ногинова, художник по костюмам:

— Вся система персонажей этого спектакля разделена на две части: мир людей с их страшными и великими поступками и мир сущностей (они же духи предков, облачные девы, ангелы, свита смерти и пр.), которые окружают людей независимо от их веры — христианской или языческой. И над всем этим царит главная вводная — тело танцовщика и хореография. Как сновидения превратить в нитки и ткани? Как передать ощущение воды, огня, тумана, смерти? Как сочинить мужской костюм, который сопрягает в себе национальный крой, силуэт русского витязя и возможность парить над сценой в танце? Я очень люблю сложные логистические задачи в костюме, но даже на фоне всего остального моего опыта, здесь пришлось поломать голову.

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ