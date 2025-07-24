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Елена Подкаминская вновь станет майором полиции

editor
By editor
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елена подкаминская - овчарка сериал
Фото телеканала «Россия»

В Твери начались съемки многосерийного детектива «Овчарка. Второй сезон» режиссера Дмитрия Черкасова. Главные роли исполняют Елена Подкаминская, Иван Мулин, Антон Батырев, Александра Никифорова и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

После событий первого сезона прошло два года. Майор полиции Анастасия Нестерова (Елена Подкаминская) и бизнесмен Павел Федотов (Антон Батырев) живут вместе и счастливы. Но внезапное появление младшего брата Федотова Андрея (Валерий Лаппо) и его бывшей возлюбленной Марины (Александра Никифорова) нарушает их размеренную жизнь. Тем временем на пульт охраны РЖД поступает сообщение: в тупике грабят вагон. Воры оказывают сопротивление охранникам, и им удается скрыться вместе с товаром. Нестерова и ее верный напарник, капитан Воробьёв (Иван Мулин), уверены, что сотрудники железной дороги состоят в сговоре с грабителями. И каждый шаг расследования указывает, что это лишь вершина айсберга, часть большой криминальной системы… Сможет ли Овчарка распутать громкое дело и при этом сохранить вновь обретенное счастье?

Съемки сериала пройдут в Твери и Москве.

«Второй сезон – это новый вызов: удержать высоту всегда сложнее, чем ее занять. У всей творческой группы, включая наших главных актеров, было желание продолжить дальше эту работу. Как-то все сложилось: тема, история и, конечно же, люди. Есть интересный новый детектив, высвечивающий скрытые пороки и слабости человека, есть интрига. И, что особенно важно для меня, во втором сезоне «Овчарки» психологические линии персонажей, человеческие отношения раскрываются ярко и неожиданно. Вся творческая обойма сохранилась – снимаем в атмосфере любви и доверия. Нам есть, что еще предложить друг другу и зрителю. Кроме того, актерский состав второго сезона пополнился прекрасными именами: в компанию к Елене Подкаминской, Ивану Мулину, Антону Батыреву добавились Александра Никифорова, Дмитрий Фрид, Анастасия Акатова, Артём Волобуев, Евгения Лоза и многие другие. Зрительский отклик – это главное, что может тебя мотивировать. Главный ключ я вижу в героине. Настя Нестерова в исполнении Елены Подкаминской очень убедительна. Она имеет свое лицо и ни на кого не похожа. Зритель это видит и чувствует. Елене удалось создать на экране живой, не картонный образ. Я вижу, как скрупулезно она работает над ролью, как требовательна, в первую очередь, к себе. Мы искали в Нестеровой человека, который находится на своем месте. Да, со своими проблемами и сложностями, но всегда идущего вперед и делающего дело. Сейчас время, когда такие люди особенно нужны», – рассказывает режиссер Дмитрий Черкасов.

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