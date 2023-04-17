Проект «Цирк на ощупь» расширяет географию

Инклюзивный проект «Цирк на ощупь» Российской государственной цирковой компании выходит на новый уровень. В рамках празднования Всемирного дня цирка, 16 апреля, новый этап проекта стартует в Рязанском цирке, где зрителям с нарушениями зрения покажут цирковой спектакль «Вместе целая страна» в сопровождении услуги тифлокомментирования.

В этот день в манеже цирка пройдет совместная пресс-конференция Росгосцирка и проекта «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», при участии которого реализован проект. В пресс-конференции примут участие генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков, заместитель директора фонда Николай Троцкий, заместитель руководителя программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Владимир Плехов и директор Рязанского цирка Елена Остроумова.

Участники пресс-конференции приоткроют завесу тайны и расскажут, какие программы будут представлены в рамках второго этапа проекта, в каких цирках системы Росгосцирк и кто сможет познакомиться с цирком на слух.

Социальный проект «Цирк на ощупь» стартовал в апреле 2022 года и был успешно реализован в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Тагиле и Саратове. В рамках проекта цирки были оборудованы специальными системами для аудиодескрипции – процесса перевода визуальной информации в звуковое комментирование. 10 цирковых программ получили профессиональные тифлокомментарии, с которыми могут работать в любом филиале компании, оборудованном соответствующими системами.

Так проект, подаривший тысячам незрячих людей возможность познакомиться с цирковым искусством, получил живой отклик среди жителей российских регионов.

На новом этапе к проекту «Цирк на ощупь» примкнут еще 5 цирков компании Росгосцирк. Стартовав в Рязани, он продолжится в Омске, Кемерово, Ярославле и Брянске. В перспективе оборудованием для тифлокомментирования будут оснащены все цирки страны.

Фото – Дмитрий ВОРОШИРИН

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