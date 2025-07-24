Подведены итоги конкурса на участие в новой арт-резиденция «Гало» в Черноголовке, которая посвящена изучению культурной, научной и природной составляющей наукограда.

Финалистами и участниками междисциплинарного направления стали Мария Инькова (Санкт-Петербург) и Дарья Неретина (Москва). Художницы будут работать в городе три недели, а осенью представят итоговые проекты. Куратор направления — исследовательница, бывший руководитель Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С.Пушкина, куратор междисциплинарных образовательных проектов в Государственном Эрмитаже, Музее истории Санкт-Петербурга, Музее современного искусства «Гараж», Дарья Болдырева.

Экспертный совет конкурса получил в общей сложности 170 заявок не только из разных регионов России, но также из разных стран, включая Сербию, Францию, Грузию и Беларусь. По словам куратора, типология заявляемых проектов фокусировалась на трех темах: звуке, свете и физике среды, городе как экосистеме, а также социальных и партиципаторных практиках.

Участник направления «искусство и наука», спроектированного в партнерстве с Центром Art & Science Университета ИТМО, был выбран ранее кураторским отбором. Им стал кандидат физико-математических наук, междисциплинарный художник и музыкант Сергей Костырко. В своей практике автор работает со звуком, данными и полевыми записями, изучает механику и термодинамику тонкопленочных материалов. В рамках резиденции художник будет работать в ФИЦ ПХФ и МХ РАН, в группе, которая занимается синтезом и исследованием свойств различных полупроводников, используемых в солнечных батареях и фотокатодах. Куратор направления — куратор специальных проектов Центра Art & Science Университета ИТМО и международной art & science студии SPLACES Христина Отс.

Арт-резиденция реализуется по инициативе и при поддержке АНО «Центр городского развития» и при участии Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ». Программный руководитель арт-резиденции — Мария Туркина.

Это первая резиденция в России, которая позволяет художникам наблюдать за исследовательскими процессами и участвовать в реальных экспериментах современных физических, химических и физико-химических лабораторий. Запуск резиденции призван расширить представления жителей Черноголовки о практиках современных художников, а также дать возможность широкой аудитории взглянуть на городской ландшафт наукограда через художественную оптику. Арт-резиденция включает три направления: междисциплинарное направление, «искусство и наука» и паблик-арт. В 2025 году тема резиденции — резонанс. Резонанс — не только как физическое явление, отражающее отклик системы на внешнее воздействие, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.

Директор АНО «Центр городского Развития» Олег Егоров:

– Результаты опен-колла нас приятно удивили. И конечно, вдохновили работающую над проектом команду арт-резиденции. Мы знали, что наукограды и академгородки интересны творческим людям, но такого ажиотажа не ожидали. 47 городов и 5 стран — потрясающий результат! Мы очень хотим, чтобы город науки Черноголовка стал полем эксперимента не только в научной среде, но и художественной.