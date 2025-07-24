В Ульяновске завершился Фестиваль «СолнцеСтой»

3 дня, более 3,5 тыс. гостей, живописный Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» – полное погружение в русскую культуру на Фестивале «СолнцеСтой» в Ульяновске!

Музейная программа

23 музея распахнули двери, приняв >200 посетителей. Инсталляции, экспозиции, от петроглифов до современной вышивки – искусство на любой вкус.

«Мудрое-премудрое»

150 экспертов на лабораториях, 16 спикеров из разных городов, круглые столы и лекции для >100 слушателей. Обсуждали все: от орнаментов до костюмов в современной моде. Итогом работы лабораторий станет подготовка каталога по исследуемым темам.

«Красно-красиво»

Показы коллекций от известных брендов с завораживающими коллекциями. Креативное пространство «Квартал»: 30 ремесленников, 15 мастер-классов, уникальные изделия ручной работы.

«Диво-дивное»

Народные коллективы, местные ансамбли и хедлайнеры Settlers. Более 1000 человек наслаждались музыкой и атмосферой на главной сцене фестиваля. «СолнцеСтой» – это взрыв красок, звуков и традиций!

«СолнцеСтой» в 2025 году стал настоящим праздником для всей семьи. Дети с восторгом участвовали в хороводах и народных играх, а взрослые с удовольствием вспоминали традиции предков. Мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и росписи пряников пользовались огромной популярностью. В воздухе витал аромат свежеиспеченных пирогов и травяного чая, создавая неповторимую атмосферу уюта и тепла. Особое впечатление произвели выступления фольклорных коллективов. Их песни и танцы, наполненные энергией и страстью, заставляли сердца биться в унисон. Зрители не могли удержаться от того, чтобы подпевать и пританцовывать вместе с артистами. Казалось, что время остановилось, и все вокруг погрузились в мир русской сказки и былины.

Организаторы фестиваля постарались создать максимально комфортные условия для всех гостей. На территории музея-заповедника были организованы зоны отдыха, пункты питания и торговые ряды с сувенирами.

Фестиваль «СолнцеСтой» – это не просто мероприятие, это возможность прикоснуться к своим корням, почувствовать себя частью великой истории и культуры. Это праздник, который объединяет людей разных возрастов и профессий, дарит радость и вдохновение. С нетерпением ждем следующего «СолнцеСтоя»!

Фото © пресс-служба Ульяновского областного художественного музея