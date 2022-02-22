Елена Ревич и Дмитрий Гутов: Шостакович в ДК «Рассвет»

25 февраля в рамках концертной серии скрипачки Елены Ревич «Обычная гениальная музыка» в ДК «Рассвет» прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича с комментариями Дмитрия Гутова.

Попытки «декодировать» Шостаковича, разгадать тайный смысл его работ и понять подлинное отношение композитора к собственной эпохе не прекращаются многие годы. На концерте эту эстафету подхватит художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов — с привлечением свойственных ему аргументов из мира живописи и избранных мест из переписки Шостаковича со своим приятелем Исааком Гликманом.

«Я бы назвал [этот вечер] «За окном шумит пурга». В названии мне нравится, что оно перекликается с февралем, что в ней есть звук, и ощущение того, что сегодня происходит в стране и мире. Кроме того, эта фраза написана Шостаковичем накануне наступления Нового года, когда он создаст «Памяти Соллертинского». И мне кажется, что в ней есть то же внутреннее ощущение, что и в программе, составленной Еленой», – рассказывает о концерте Дмитрий Гутов.

Елена Ревич — российская скрипачка, музыкальный педагог Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Заслуженная артистка Российской Федерации. Лауреат молодёжной премии «Триумф», лауреат премии американских критиков за музыкальный диск «Цветы зла» (2015). Дипломант XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Дмитрий Гутов — художник, теоретик искусства. Участвовал в Венецианской биеннале (1995, 2007, 2011), Documenta (2007), Manifesta (1996), биеннале в Стамбуле (1992), Валенсии (2001), Сан Пауло (2002), Сиднее (2006) и Шанхае (2012), нью-йоркской Volta (2009) и ключевых выставках современного российского искусства за рубежом. Его работы выставлялись на ведущих культурных площадках России (Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, МАММ, Пермь-36), США (Музей Гуггенхайма), Франции (Лувр), Финляндии (KIASMA).

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