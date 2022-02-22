80-е снова в моде: музыкальный тандем VELÜR представил свой первый клип

11 февраля 2022 года ретро-поп проект VELÜR презентовал красочный видеоклип на песню «Поцілуй мене».

Подготовка и работа над клипом заняла более 6 месяцев. По словам авторов проекта Валерии и Александра, для них было важно передать ту неповторимую диско-атмосферу, которая бы пробудила ностальгию у зрителя. Но при этом остаться в современном звучании!

«Мы хотели передать слушателям свою ностальгию по пленочному времени. Поэтому долго искали необходимые идеи, реквизит и решения по постпродакшену», – узнаваемым элементом VELÜR является также гость из прошлого — саксофонист в шлеме по имени Делориан, который и подчеркивает винтажную эстетику.

Это первый сингл из концептуального альбома, который выйдет в 2022 году.

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