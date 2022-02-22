Лаборатория театра и фольклора представляет мастер-класс актёра Владимира Шевелькова

28 февраля 2022 года состоится онлайн-трансляция новой лекции из цикла «Мастера театра и кино». Напомним, это образовательный проект Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора, созданной Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП) для поддержки театрального и киноискусства.

Мастер-класс проведёт известный актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шевельков. Тема лекции – «Актёр – это не профессия, а скорее вера или стиль жизни». Те, кто хочет не просто посмотреть трансляцию, но и принять участие в беседе с гостем студии, могут заранее зарегистрироваться на сайте folk-lab.ru и задать вопросы.

«Фантазия и вера – ключ к профессии. А предельное внимание к деталям – её основа, – говорит Владимир Шевельков. – С удовольствием отвечу на вопросы и расскажу о своём опыте».

Актёр снялся более чем в 40 фильмах, известность в своё время ему принесла главная роль в фильме Николая Лебедева и Эрнеста Ясана «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Позднее в его фильмографию вошли такие полюбившиеся зрителям картины, как «Гардемарины, вперёд!» и «Сердца трёх». Как режиссёр Шевельков создал 16 кинокартин и сериалов, в числе которых «Опера. Хроники убойного отдела», 17-й сезон «Тайн следствия», «Блудный сын», «Васильевский остров», «Спасская», «О чём молчат французы». Кроме того, он снял несколько клипов для певиц Татьяны Булановой и Юлии Михальчик.

Мастер-класс будет по традиции транслироваться на портале «Культура.РФ» и на сайте Лаборатории театра и фольклора. Ведущий беседы –художественный руководитель Лаборатории, актёр театра и кино Максим Линников. Начало трансляции в 20.00 по московскому времени.

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