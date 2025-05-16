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Елена Север рассказала о значимости патриотического кино на ХVI Международном экономическом форуме в Казани

editor
By editor
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елена север
Фото © пресс-служба РМГ

Генеральный продюсер кинокомпании «Русский Север», член Совета директоров «Русской Медиагруппы», актриса, певица, общественный деятель Елена Север приняла участие в заседании Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» (Госкомиссия России) на площадке ХVI Международного экономического форума.

В фокусе спикеров на прошедшей сессии оказались вопросы укрепления национальной идентичности, поддержки традиционных ценностей и духовно-нравственного воспитания. А также меры, которые должны в сотрудничестве принимать государство и бизнес для сохранения культурного наследия, поддержания центральной роли семьи, религии и образования в формировании устойчивых моральных ориентиров.

В рамках встречи член Совета директоров «Русской Медиагруппы» Елена Север рассказала о том, как формированию духовно-нравственных ценностей способствует патриотическое кино, и привела примеры фильмов кинокомпании «Русский Север».

В портфеле кинокомпании пять картин, в центре которых идеи патриотизма, служения Родине и верности Отечеству, а также реальные исторические факты. Так например, последняя работа студии – историческая драма «Северный полюс» – посвящена подвигу экипажа первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», которая в 1962 году сыграла важную роль в предотвращении Карибского кризиса и совершила уникальный переход на Северный полюс.

«Кинокомпания «Русский Север» не ставила себе специальной задачи производить патриотическое кино, однако в силу нашей гражданской позиции и нашего художественного выбора, мы действительно являемся производителями фильмов, которые, в том числе, можно отнести к категории «патриотического кино». И у нас на счету уже пять таких картин», – подчеркнула Елена Север.

«Развлекая, поучай» – постулат, выраженный древнеримским поэтом и теоретиком классицизма Квинтом Горацием Флакком, который как нельзя лучше описывает миссию патриотического кино. Захватывающие сюжеты, выразительная игра популярных актеров, зрелищные декорации вовлекают зрителя и позволяют создать яркое и красочное полотно, при этом формируя устойчивые ценности.

Эти идеи легли и в основу формирования параграммы Международного кинофестиваля «КиноБраво», организованного кинокомпанией «Русский Север» и прошедшего в Сочи осенью 2024 года. Участникам и гостям было представлено зрительское кино, интересное массовой аудитории, но при этом ярко представляющее культуру стран-производителей и вносящее свой вклад в патриотическое воспитание.

Со своей стороны «Русская Медиагруппа» активно поддерживает кинокартины, разделяющие эти принципы. Холдинг ведет планомерную работу по популяризации идей патриотизма, семейных ценностей как в эфире, так и в своих многочисленных офлайн-проектах.

В дискуссии приняли участие Председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор ФГБУ «Российская государственная библиотека» Вадим Дуда, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

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