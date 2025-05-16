В Челябинске начала свою работу Кинолаборатория полного цикла — бесплатная образовательная программа, направленная на развитие авторского кино в регионах.

Следующими городами проведения станут Новосибирск и Великий Новгород. Всего Кинолаборатория до конца года проведет свою работу в 8 Федеральных округах России. Итогом работы лабораторий станет разработка документальных и игровых кинопроектов, а авторы лучших проектов получат финансирование.

12 мая 2025 года на площадке Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина в Челябинске стартовала Кинолаборатория полного цикла, организованная Фондом поддержки регионального кинематографа. В течение недели авторы из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Магнитогорска и других городов Уральского федерального округа будут разрабатывать свои кинопроекты под руководством именитых кинематографистов и экспертов.

Неделя интенсивных занятий завершится финальным питчингом, где авторы представят свои работы. Проект-победитель получит 500 тысяч рублей на съемки будущего фильма.

Куратором уральской кинолаборатории стал Сергей Мирошниченко — уроженец Челябинска, лауреат премий «Эмми», «Золотой орел», «Ника» и «Тэфи», автор международного проекта «Рождённые в СССР». Также среди наставников Ангелина Ашман (режиссёр и продюсер документального кино, автор проектов, приобретённых Netflix), оператор-постановщик Григорий Апаляйс, режиссёр монтажа Мария Евтеева. Игровое направление будет курировать Мария Кравченко, которая работала над такими проектами, как «Родком», «Гости из прошлого», «Фарма».

Лаборатория – важный этап в профессиональном становлении молодых уральских кинематографистов, предоставив им уникальную возможность развить свои кинопроекты под руководством ведущих российских экспертов в области документального и игрового кино.