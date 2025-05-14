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Карточка-квитанция QSL, которую 55 лет назад отправили на мыс Челюскин, вернулась в Калининград

editor
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qsl-карточка
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Команда экспедиционного центра «Про путешествия» передала Музею Мирового океана QSL-карту, которую 55 лет назад калининградец отправил на мыс Челюскин.

В радиопередающем центре полярной станции мыс Челюскин участники экспедиции «Русская Арктика» нашли QSL-карту, дошедшую из Калининграда в самую северную точку континентальной суши. Подобного рода карты радиолюбители использовали для подтверждения факта об установлении радиосвязи. Каждая любительская станция должна иметь QSL-карточки и рассылать по требованию корреспондента или предупреждать при проведении связи, что карточки рассылаться не будут. QSL-карточка – это «визитка» радиостанции на ней указывается позывной владельца, данные об аппаратуре, антеннах, точном местонахождении станции, принадлежности к клубам и другие.

Карточка, отправленная из Калининграда, адресована человеку с позывным «UK0BAE» в ответ на подтверждение приема сигнала на территории Калининградской области. Сигнал в нашем регионе принял Виктор Иванович Новиков (UA2FCB) – почетный радист СССР, автор книги «Обрученные с морем», участник экспедиций на НИС «Академик Курчатов», радист на китобойной базе «Юрий Долгорукий».

Как указано в QSL-карте, сигнал был принят 2 марта 1970 года. Время связи – 17:29 по Гринвичу. Об UK0BAE известно только предположительное имя – Олег. В базах этого позывного давно нет.

Команда «Про путешествия» более 10 лет занимается изучением и популяризацией арктических и северных регионов. В майские праздники ее участники под руководством российского полярного исследователя Богдана Булычёва завершили первый этап экспедиции «Русская Арктика», которая посвящённая 500-летию Северного морского пути. Команда установила новый мировой рекорд, совершив уникальное путешествие на российских колёсных вездеходах «Бурлак» по западной части полуострова Таймыр. Экспедиция прошла маршрут от Салехарда до самой северной точки материковой Евразии – мыса Челюскин, и впервые в истории совершила проход на серийной колесной технике до архипелага Северная Земля, достигнув острова Большевик.

Символично, что карта передана музею в преддверии Дня полярника. Легендарный ледокол «Красин» – филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – участник знаменитых полярных конвоев, символ исследований Арктики и покорения мощных северных льдов.

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