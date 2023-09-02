В пяти вузах России появились творческие пространства «Таврида.АРТ»

1 сентября в университетах Ростова-на-Дону, Донецка, Пензы, Ярославля и Нижнего Новгорода представлены новые творческие пространства для студентов. Проект «Вдохновляйся с Тавридой» реализован по инициативе и силами «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) с целью создать внутри вузов комфортную, вдохновляющую атмосферу, поддержать творческую активность студентов и обеспечить место для обмена идеями.

«Таврида.АРТ» уже 9 лет на связи с творческой молодежью по всей стране. И постоянно мы стремимся находить новые формы и способы поддерживать и укреплять эту связь, помогать и направлять молодых людей на пути к профессиональному росту. В этом году родилась идея – организовать творческие пространства в стиле «Таврида.АРТ» в нескольких вузах, чтобы их студенты начали учебный год с вдохновением, новыми инициативами и почувствовали поддержку в своих начинаниях. К тому же таким образом мы хотим познакомить с «Тавридой» тех, кто ещё по каким-то причинам с нами не знаком, и в скором будущем, надеюсь, увидим их в числе участников наших проектов», – рассказывает Ксения Артемьева, заместитель генерального директора по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида».

В пятерке вузов, в которых организованы творческие пространства, – Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону); Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Донецк); Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (Пенза); Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород); Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль).

Творческие пространства органично вписаны в помещения учебных корпусов. В холлах и аудиториях вузов установлена комфортная мебель, символичные арт-объекты, стены расписаны граффити и декорированы стильными вывесками и афишами, транслирующими смыслы, близкие современной творческой молодёжи. Входная группа университетов тоже не осталась без внимания – там установлены оригинальные зеркальные конструкции, которые будут служить фотозоной и ещё одной точкой притяжения студентов.

Каждое из пространств дополнено артефактами – значимыми и важными для вуза вещами, историческими предметами, портретами личностей, оказавших влияние на развитие вуза. Так, в Университете Лобачевского особое место в арт-пространстве занял портрет Николая Лобачевского, коренного нижегородца и выдающегося ученого, имя которого носит вуз. А в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в качестве артефакта выбрана реликвия, которая с трепетом хранится в университете, – прижизненное издание Константина Ушинского «О камеральном образовании». В ДонНУЭТ особое место в арт-пространстве заняла копия фотографии Михаила Ивановича Туган-Барановского – ученого, экономиста, государственного и общественного деятеля, чье имя носит университет. На фотографии запечатлен Всероссийский кооперативный съезд в Москве в феврале 1918 года. Оригинал фотографии хранился в музее истории ДонНУЭТ, уничтоженном в результате обстрела ВСУ 5 августа 2023 года.

Предполагается что новые арт-пространства станут точками притяжения студентов, местами, где они смогут проводить время, заниматься учебой и творчеством, проводить встречи и, вдохновляясь примером «Тавриды», создавать идеи и проекты.

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